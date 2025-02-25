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  4. Гвардиола после фиаско от Реала и Ливерпуля указал на дверь легенде клуба
Англия
25 февраля 2025, 00:05 |
883
0

Гвардиола после фиаско от Реала и Ливерпуля указал на дверь легенде клуба

«Горожане» готовы расстаться с Де Брюйне

25 февраля 2025, 00:05 |
883
0
Гвардиола после фиаско от Реала и Ливерпуля указал на дверь легенде клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

33-летний звездный футболист «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне покинет летом клуб. Бельгиец и «горожане» не будут продлевать контракт. Окончательное решение принял Пеп Гвардиола, который считает, что плохая игра бельгийца является причиной неудовлетворительных результатов «горожан».

Вероятно, бельгиец продолжит карьеры в MLS. Главным фаворитом на подписание Кевина является амбициозный клуб «Сан-Диего», который новосоздан и только начал выступления в текущем сезоне американского чемпионата. Де Брюйне должен стать лицом новосозданной команды.

Де Брюйне провел в этом сезоне 27 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о будущем бельгийского полузащитника «горожан» Кевина де Брюйне.

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трансферы Кевин де Брюйне Манчестер Сити трансферы АПЛ The Athletic Сан-Диего (MLS) Пеп Гвардиола
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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