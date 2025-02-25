Гвардиола после фиаско от Реала и Ливерпуля указал на дверь легенде клуба

33-летний звездный футболист «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне покинет летом клуб. Бельгиец и «горожане» не будут продлевать контракт. Окончательное решение принял Пеп Гвардиола, который считает, что плохая игра бельгийца является причиной неудовлетворительных результатов «горожан».

Вероятно, бельгиец продолжит карьеры в MLS. Главным фаворитом на подписание Кевина является амбициозный клуб «Сан-Диего», который новосоздан и только начал выступления в текущем сезоне американского чемпионата. Де Брюйне должен стать лицом новосозданной команды.

Де Брюйне провел в этом сезоне 27 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о будущем бельгийского полузащитника «горожан» Кевина де Брюйне.