Гвардиола сделал заявление по поводу будущего Де Брюйне. Что сказал?
Специалист верит в бельгийца
Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о будущем бельгийского полузащитника «горожан» Кевин Де Брюйне. Специалист заявил, что до сих пор рассчитывает на бельгийца.
«Я не участвую в этом (в обсуждении его будущего в клубе – прим.).
Хотел бы, чтобы ему было 23 года, и он подписал контракт на 10 лет. Я хотел бы этого, но посмотрим.
Есть игроки, чье влияние на наследие клуба будет вечным. Конечно, это непросто, поскольку в тот момент, когда это произойдет (уход де Брюйне из клуба – прим.), мы должны найти лучший способ», – сказал испанец.
Ранее сообщалось, что Кевин Де Брюйне может стать одноклубником Лионеля Месси в «Интер Майами».
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