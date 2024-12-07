Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола сделал заявление по поводу будущего Де Брюйне. Что сказал?
Англия
07 декабря 2024, 13:54 |
226
0

Гвардиола сделал заявление по поводу будущего Де Брюйне. Что сказал?

Специалист верит в бельгийца

07 декабря 2024, 13:54 |
226
0
Гвардиола сделал заявление по поводу будущего Де Брюйне. Что сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о будущем бельгийского полузащитника «горожан» Кевин Де Брюйне. Специалист заявил, что до сих пор рассчитывает на бельгийца.

«Я не участвую в этом (в обсуждении его будущего в клубе – прим.).

Хотел бы, чтобы ему было 23 года, и он подписал контракт на 10 лет. Я хотел бы этого, но посмотрим.

Есть игроки, чье влияние на наследие клуба будет вечным. Конечно, это непросто, поскольку в тот момент, когда это произойдет (уход де Брюйне из клуба – прим.), мы должны найти лучший способ», – сказал испанец.

Ранее сообщалось, что Кевин Де Брюйне может стать одноклубником Лионеля Месси в «Интер Майами».

По теме:
Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест. Прогноз на матч чемпионата Англии
Бернли – Мидлсбро – 1:1. Ничья в первом матче 19-го тура. Видео голов
На каком месте Мудрик? Николас Джексон назвал самых быстрых игроков Челси
Кевин де Брюйне Манчестер Сити продление контракта Жузеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: BBC
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БАБИЧ: «Я насчитал 5 пенальти, которые не дали в ворота соперника»
Футбол | 07 декабря 2024, 13:31 1
БАБИЧ: «Я насчитал 5 пенальти, которые не дали в ворота соперника»
БАБИЧ: «Я насчитал 5 пенальти, которые не дали в ворота соперника»

Тренер «Черноморца» посетовал на арбитров УПЛ

«Александр больше не вернется». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 07 декабря 2024, 08:30 1
«Александр больше не вернется». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Александр больше не вернется». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри

Спенсер Оливер высказался о поединке в декабре

Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
Футбол | 07.12.2024, 07:55
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
Футбол | 07.12.2024, 08:08
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
Умер бывший игрок ужгородской Верховины и киевского Динамо
Футбол | 06.12.2024, 17:11
Умер бывший игрок ужгородской Верховины и киевского Динамо
Умер бывший игрок ужгородской Верховины и киевского Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Европейский клуб сделал конкретное предложение по игроку сборной Украины
Европейский клуб сделал конкретное предложение по игроку сборной Украины
06.12.2024, 09:49 1
Футбол
Гутцайт объяснил, почему Ковтун хочет отказаться от украинского гражданства
Гутцайт объяснил, почему Ковтун хочет отказаться от украинского гражданства
05.12.2024, 19:13 14
Олимпийские игры
«Не верю в это». Фьюри отказался от своего следующего боя и назвал причину
«Не верю в это». Фьюри отказался от своего следующего боя и назвал причину
07.12.2024, 02:15
Бокс
Такого футбол еще не видел. Суперзвезда Реала покинет клуб за €1 миллиард
Такого футбол еще не видел. Суперзвезда Реала покинет клуб за €1 миллиард
07.12.2024, 01:56 4
Футбол
В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ
В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ
05.12.2024, 16:16 20
Футбол
Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
05.12.2024, 21:43 42
Футбол
Кварцяный разнес футболиста Динамо, обратившись к Шовковскому
Кварцяный разнес футболиста Динамо, обратившись к Шовковскому
05.12.2024, 13:31 15
Футбол
«Слишком сильный». Экс-чемпион посоветовал Кличко не драться с Фьюри
«Слишком сильный». Экс-чемпион посоветовал Кличко не драться с Фьюри
06.12.2024, 18:31
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем