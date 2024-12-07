Гвардиола сделал заявление по поводу будущего Де Брюйне. Что сказал?

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о будущем бельгийского полузащитника «горожан» Кевин Де Брюйне. Специалист заявил, что до сих пор рассчитывает на бельгийца.

«Я не участвую в этом (в обсуждении его будущего в клубе – прим.).

Хотел бы, чтобы ему было 23 года, и он подписал контракт на 10 лет. Я хотел бы этого, но посмотрим.

Есть игроки, чье влияние на наследие клуба будет вечным. Конечно, это непросто, поскольку в тот момент, когда это произойдет (уход де Брюйне из клуба – прим.), мы должны найти лучший способ», – сказал испанец.

Ранее сообщалось, что Кевин Де Брюйне может стать одноклубником Лионеля Месси в «Интер Майами».