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  4. «В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
Англия
23 февраля 2025, 08:41 |
1110
0

«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ

«Эвертон» разошелся миром в поединке с «красными дьяволами»

23 февраля 2025, 08:41 |
1110
0
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко (слева)

22 февраля состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Гости сумели перевернуть игру и вырвать ничью в концовке встречи – 2:2.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко провел на поле весь матч и получил средний балл от статистического портала Flashscore (6,5). Журналисты оценили игру футболиста в этом противостоянии:

«В обороне делать нечего, потому что «красные дьяволы» постоянно атаковали на другом фланге. Несмотря на это, Миколенко много двигался, открывался и участвовал в прессинге, поддерживая партнеров», – сообщает GiveMeSport.

«Украинец продемонстрировал дисциплину, сыграл надежно и показал, что пребывает в оптимальной форме. В атаках почти не участвовал, потому что у него не было такой возможности», – отметили в издании Liverpool Echo.

«Эвертон» набрал 31 бал и занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующем туре «ириски» сыграют на выезде против «Брентфорда». Поединок 27-го тура состоится 26 февраля в 21:30 по киевскому времени.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон Манчестер Юнайтед Эвертон - Манчестер Юнайтед Виталий Миколенко
Николай Титюк Источник: Liverpool Echo
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