«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ

22 февраля состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Гости сумели перевернуть игру и вырвать ничью в концовке встречи – 2:2.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко провел на поле весь матч и получил средний балл от статистического портала Flashscore (6,5). Журналисты оценили игру футболиста в этом противостоянии:

«В обороне делать нечего, потому что «красные дьяволы» постоянно атаковали на другом фланге. Несмотря на это, Миколенко много двигался, открывался и участвовал в прессинге, поддерживая партнеров», – сообщает GiveMeSport.

«Украинец продемонстрировал дисциплину, сыграл надежно и показал, что пребывает в оптимальной форме. В атаках почти не участвовал, потому что у него не было такой возможности», – отметили в издании Liverpool Echo.

«Эвертон» набрал 31 бал и занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующем туре «ириски» сыграют на выезде против «Брентфорда». Поединок 27-го тура состоится 26 февраля в 21:30 по киевскому времени.