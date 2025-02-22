МЮ оформил камбэк в ярком матче с Эвертоном Миколенко

Эвертон в матче очередного тура чемпионата Англии на своем поле сыграл вничью 2:2 с кризисным Манчестер Юнайтед. Украинский защитник Виталий Миколенко провел на поле всю игру.

Гости отыгрались с 0:2. На 90+5 минуте рефери назначил пенальти в ворота манчестерской команды, но после VAR отменил свое решение.

Эвертон не проигрывает в шести кряду матчах АПЛ (четыре победы), набрал 31 пункт и идет 12-м.

А вот команда Рубена Аморима прервала серию из двух подряд поражений и имеет 30 очков.

Чемпионат Англии. 26-й тур

Эвертон –Манчестер Юнайтед 2:2

Голы: Бето, 19, Дюкюре, 33 - Фернандеш, 72, Угарте, 80

Эвертон: Пикфорд, О'Брайен, Тарковски, Брантвейт, Миколенко, Гуйе, Гарнер, Лидстрем (Янг, 54), Дюкюре (Алькарас, 81), Харрисон, Бето

МЮ: Онана, Далот, Мазрауи (Йоро, 70), Магуайр, де Лигт, Доргу, Каземиро (Гарначо, 62), Угарте, Зиркзе, Фернандеш, Хойлунд (Оби, 70)