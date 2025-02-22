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Чемпионат Англии
Эвертон
22.02.2025 14:30 – FT 2 : 2
Манчестер Юнайтед
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Англия
22 февраля 2025, 16:34 |
1467
7

МЮ оформил камбэк в ярком матче с Эвертоном Миколенко

Команда Аморима отыгралась с 0:2

22 февраля 2025, 16:34 |
1467
7
МЮ оформил камбэк в ярком матче с Эвертоном Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine

Эвертон в матче очередного тура чемпионата Англии на своем поле сыграл вничью 2:2 с кризисным Манчестер Юнайтед. Украинский защитник Виталий Миколенко провел на поле всю игру.

Гости отыгрались с 0:2. На 90+5 минуте рефери назначил пенальти в ворота манчестерской команды, но после VAR отменил свое решение.

Эвертон не проигрывает в шести кряду матчах АПЛ (четыре победы), набрал 31 пункт и идет 12-м.

А вот команда Рубена Аморима прервала серию из двух подряд поражений и имеет 30 очков.

Чемпионат Англии. 26-й тур

Эвертон –Манчестер Юнайтед 2:2
Голы: Бето, 19, Дюкюре, 33 - Фернандеш, 72, Угарте, 80

Эвертон: Пикфорд, О'Брайен, Тарковски, Брантвейт, Миколенко, Гуйе, Гарнер, Лидстрем (Янг, 54), Дюкюре (Алькарас, 81), Харрисон, Бето

МЮ: Онана, Далот, Мазрауи (Йоро, 70), Магуайр, де Лигт, Доргу, Каземиро (Гарначо, 62), Угарте, Зиркзе, Фернандеш, Хойлунд (Оби, 70)

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Манчестер Юнайтед Эвертон Английская Премьер-лига Виталий Миколенко
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 7
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samird
Саме таке недолуге суддівство дискредитує ВАР. Навіщо було відміняти чистий пенальті (причому там і Магвайр і Де Лігт чіпляли Янга, який виграв у них позицію) мені зрозуміти важко. 
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+3
Перець
Суддя поц 100 %
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+2
Умник
Убрал аморим каземиро и пошло
Нафиг он его ставил.
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+1
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easterly
Шмондики, які вболівають за муму - покладіть руку на те місце де повино бути серце і скажіть: як вам судєйка?) І після цього ви ще будете там щось мичати?
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+1
vitaha33
Гол зарахували з офсайду ще і пеналь відмінили
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0
Strontium
Янг разучился  изображать)
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-1
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