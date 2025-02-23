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Эвертон
22.02.2025 14:30 – FT 2 : 2
Манчестер Юнайтед
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Англия
23 февраля 2025, 02:21 |
35
0

Эвертон – Ман Юнайтед – 2:2. Яркая ничья в Ливерпуле. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 26-го тура Английской Премьер-лиги

23 февраля 2025, 02:21 |
35
0
Эвертон – Ман Юнайтед – 2:2. Яркая ничья в Ливерпуле. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Эвертон

В субботу, 22 февраля, состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед».

Встречу принимал Гудисон Парк в Ливерпуле.

Команды сыграли в яркую ничью со счетом 2:2.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.

После этого матча «Эвертон» с 31 баллом занял 14-е место, а «Манчестер Юнайтед» с 30 очками остался 15-м.

Английская Премьер-лига. 26-й тур

Эвертон – Манчестер Юнайтед – 2:2

Голы: Бету,19, Дукуре, 33 – Фернандеш, 72, Угарте, 80

Видеообзор матча:

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Угарте (Манчестер Юнайтед).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулай Дукуре (Эвертон).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Бето (Эвертон).
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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