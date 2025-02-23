Эвертон – Ман Юнайтед – 2:2. Яркая ничья в Ливерпуле. Видеообзор матча

В субботу, 22 февраля, состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед».

Встречу принимал Гудисон Парк в Ливерпуле.

Команды сыграли в яркую ничью со счетом 2:2.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.

После этого матча «Эвертон» с 31 баллом занял 14-е место, а «Манчестер Юнайтед» с 30 очками остался 15-м.

Английская Премьер-лига. 26-й тур

Эвертон – Манчестер Юнайтед – 2:2

Голы: Бету,19, Дукуре, 33 – Фернандеш, 72, Угарте, 80

Видеообзор матча: