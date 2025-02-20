В субботу, 22 февраля, состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Эвертон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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