22.02.2025 14:30 - : -
Англия20 февраля 2025, 16:30 | Обновлено 20 февраля 2025, 16:31
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Эвертон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 февраля в 14:30 поединок 26-го тура Английской Премьер-лиги
20 февраля 2025, 16:30 | Обновлено 20 февраля 2025, 16:31
62
0
В субботу, 22 февраля, состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Эвертон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эвертон – Манчестер ЮнайтедСмотреть трансляцию
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