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Чемпионат Англии
Эвертон
22.02.2025 14:30 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 февраля 2025, 16:30 | Обновлено 20 февраля 2025, 16:31
62
0

Эвертон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция 

Смотрите 22 февраля в 14:30 поединок 26-го тура Английской Премьер-лиги

20 февраля 2025, 16:30 | Обновлено 20 февраля 2025, 16:31
62
0
Эвертон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция 
Getty Images/Global Images Ukraine. Эвертон – Манчестер Юнайтед

В субботу, 22 февраля, состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Эвертон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Эвертон – Манчестер Юнайтед
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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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