В субботу, 22 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Англии «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

Sport.ua совместно с Betking анонсирует предстоящий поединок!

Эвертон

С приходом Дэвида Мойеса «Эвертон» преобразился. В последних пяти матчах АПЛ команда одержала 4 победы и один раз сыграла вничью. Причем ничья была с лидером. Поединок с «Ливерпулем» закончился со счетом 2:2, а спасительный гол «Эвертон» забил на 8-й компенсированной минуте. В матче предыдущего тура «Эвертон» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» (2:1). В турнирной таблице команда Мойеса занимает 14 место. У «Эвертона» много травмированных. После матча с «Ливерпулем» к ним присоединился Илиман Ндиайе. Игрок получил травму внутренней боковой связки колена и пропустит 4-6 недель.

Манчестер Юнайтед

Приход Рубена Аморима не стал спасением для «Манчестер Юнайтед». В последних пяти матчах АПЛ команда потерпела три поражения. В предыдущем туре «Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» (0:1) и опустился на 15 строчку турнирной таблицы. К тому же у команды отрицательная разница забитых и пропущенных мячей. «Манчестер Юнайтед» находится на одну позицию ниже «Эвертона» и матч будет иметь важное турнирное значение.

Личные встречи

В матче первого круга «Манчестер Юнайтед» одержал уверенную победу со счетом 4:0. «Эвертон» проиграл «Манчестер Юнайтед» шесть матчей подряд, причем в последних четырех не забивал.

«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах «Эвертон» забивает в среднем по 1,39 гола за игру. Средняя результативность «Манчестер Юнайтед» в гостях составляет 0,92 гола за матч.

Возможные составы

«Эвертон»: Пикфорд, О'Брайен, Тарковски, Брентвейт, Миколенко, Гуе, Гарнер, Линдстрем, Алькарас, Гаррисон, Бету.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, де Лигт, Магуайр, Мазрауи, Гарначо, Зиркзе, Доргу, Каземиро, Бруну Фернандеш, Диогу Далот, Хойлунд.

Прогноз

Вряд ли команды покажут результативный футбол. Возможен вариант с тотал меньше 2,5. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,66.