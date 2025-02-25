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25 февраля 2025, 01:43 |
151
0

ФОТО. Жена Реброва показала свой последний фотосет. Всё очень красиво

Каждый мечтал бы оказаться в таком месте...

25 февраля 2025, 01:43 |
151
0
ФОТО. Жена Реброва показала свой последний фотосет. Всё очень красиво
Instagram. Анна Реброва

Жена главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, Анна Реброва, поделилась новыми снимками с последней фотосессии.

На фото Анна предстала в элегантном образе на фоне морского побережья, гармонично сочетаясь с атмосферой свободы.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Класс», «Очень красивая», «Топ-топ-топ», – фолловеры жены Реброва высоко оценили её в роли модели.

Напомним, что на днях Анна отмечала день рождения и поделилась снимками с праздника.

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фото lifestyle Сергей Ребров Анна Реброва сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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