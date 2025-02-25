ФОТО. Жена Реброва показала свой последний фотосет. Всё очень красиво

Жена главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, Анна Реброва, поделилась новыми снимками с последней фотосессии.

На фото Анна предстала в элегантном образе на фоне морского побережья, гармонично сочетаясь с атмосферой свободы.

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«Класс», «Очень красивая», «Топ-топ-топ», – фолловеры жены Реброва высоко оценили её в роли модели.

Напомним, что на днях Анна отмечала день рождения и поделилась снимками с праздника.