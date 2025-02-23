ФОТО. Море и роскошь. Вот как жена Реброва отметила свой день рождения

Жена главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, Анна Реброва, отпраздновала свой день рождения, поделившись атмосферными фото на морском побережье.

Ее стильный вид и искренние эмоции привлекли внимание подписчиков:

«С днем рождения меня! 🎉🤗 Я хочу сказать, что чувствую только большую благодарность ко Вселенной за все, что имею в своей жизни!

Моя семья – любящий муж и лучшие сыновья – это мое самое большое богатство! Мои родители, бабушки – спасибо вам за то, что я есть и за все, что вложили в меня!

Мои подружки – обожаю вас! Вы – самые лучшие! Каждая из вас особенная, красивая и ценная для меня! Я очень счастлива сегодня!

Единственное чего я хочу - это встретить свой следующий день рождения в мирной Украине!», – написала Анна.

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Также супруга Реброва поделилась несколькими фото и видео с антуража праздника – отмечали в роскошном местном ресторане «Gaia Marbella».