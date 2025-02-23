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23 февраля 2025, 02:52 |
105
0

ФОТО. Море и роскошь. Вот как жена Реброва отметила свой день рождения

Присоединяемся к поздравлениям

23 февраля 2025, 02:52 |
105
0
ФОТО. Море и роскошь. Вот как жена Реброва отметила свой день рождения
Instagram. Анна Реброва

Жена главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, Анна Реброва, отпраздновала свой день рождения, поделившись атмосферными фото на морском побережье.

Ее стильный вид и искренние эмоции привлекли внимание подписчиков:

«С днем рождения меня! 🎉🤗 Я хочу сказать, что чувствую только большую благодарность ко Вселенной за все, что имею в своей жизни!

Моя семья – любящий муж и лучшие сыновья – это мое самое большое богатство! Мои родители, бабушки – спасибо вам за то, что я есть и за все, что вложили в меня!

Мои подружки – обожаю вас! Вы – самые лучшие! Каждая из вас особенная, красивая и ценная для меня! Я очень счастлива сегодня!

Единственное чего я хочу - это встретить свой следующий день рождения в мирной Украине!», – написала Анна.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Также супруга Реброва поделилась несколькими фото и видео с антуража праздника – отмечали в роскошном местном ресторане «Gaia Marbella».

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фото lifestyle Сергей Ребров Анна Реброва сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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