ВИДЕО. Милота дня. Мама поддержала звездного сына-футболиста после травмы

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес успешно перенес операцию на колене после разрыва передней крестообразной связки.

Он поблагодарил клуб, сборную Аргентины и болельщиков за поддержку, а также отметил важную роль своей беременной девушки Мури Лопес Бенитес.

Мать футболиста также была рядом, помогая ему с реабилитацией – в сети появилось видео, как мама подбадривает футболиста в его первых шагах восстановления. Это очень мило и определенно поднимает настроение футболисту.

Травма случилась 2 февраля 2025 года в матче против «Кристал Пэлас».

Ожидается, что восстановление продлится 6-8 месяцев, и Мартинес пропустит оставшуюся часть сезона.

