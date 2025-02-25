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25 февраля 2025, 02:04 |
58
0

ВИДЕО. Милота дня. Мама поддержала звездного сына-футболиста после травмы

Скорость восстановления растёт...

25 февраля 2025, 02:04 |
58
0
ВИДЕО. Милота дня. Мама поддержала звездного сына-футболиста после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Лисандро Мартинес

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес успешно перенес операцию на колене после разрыва передней крестообразной связки.

Он поблагодарил клуб, сборную Аргентины и болельщиков за поддержку, а также отметил важную роль своей беременной девушки Мури Лопес Бенитес.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Мать футболиста также была рядом, помогая ему с реабилитацией – в сети появилось видео, как мама подбадривает футболиста в его первых шагах восстановления. Это очень мило и определенно поднимает настроение футболисту.

Травма случилась 2 февраля 2025 года в матче против «Кристал Пэлас».

Ожидается, что восстановление продлится 6-8 месяцев, и Мартинес пропустит оставшуюся часть сезона.

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Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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