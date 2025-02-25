ВИДЕО. Милота дня. Мама поддержала звездного сына-футболиста после травмы
Скорость восстановления растёт...
Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес успешно перенес операцию на колене после разрыва передней крестообразной связки.
Он поблагодарил клуб, сборную Аргентины и болельщиков за поддержку, а также отметил важную роль своей беременной девушки Мури Лопес Бенитес.
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Мать футболиста также была рядом, помогая ему с реабилитацией – в сети появилось видео, как мама подбадривает футболиста в его первых шагах восстановления. Это очень мило и определенно поднимает настроение футболисту.
Травма случилась 2 февраля 2025 года в матче против «Кристал Пэлас».
Ожидается, что восстановление продлится 6-8 месяцев, и Мартинес пропустит оставшуюся часть сезона.
Lisandro Martinez’s mother supporting him in his recovery 😂❤️— United Zone (@ManUnitedZone_) February 23, 2025
pic.twitter.com/nRIqaKaLQg
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