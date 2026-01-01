ОФИЦИАЛЬНО. Праздничное усиление. ЛНЗ презентовал нового игрока

Черкасский ЛНЗ поздравил болельщиков с Новым годом, объявив имя первого зимнего новичка.

Лидер чемпионата Украины официально переманил к себе нигерийского полузащитника Адама Якубу из словацкого клуба «Тренчин».

Сумма трансфера и условия контракта футболиста остаются неизвестными.

«Тренчин» стал первой европейской командой в карьере Адама, к которой он присоединился в начале сентября 2024 года. Всего за словацкий клуб Якубу провел 33 матча, голами или ассистами не отметился.

Ранее нигерийским футболистом интересовались «Динамо», «Шахтер», а также клубы из Англии, Чехии и Бельгии, однако среди всех кандидатов Адам выбрал ЛНЗ.