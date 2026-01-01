Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  ОФИЦИАЛЬНО. Праздничное усиление. ЛНЗ презентовал нового игрока
Украина. Премьер лига
01 января 2026, 08:57 | Обновлено 01 января 2026, 09:06
ОФИЦИАЛЬНО. Праздничное усиление. ЛНЗ презентовал нового игрока

Адам Якубу из Нигерии перебрался к лидеру УПЛ

ФК Тренчин. Адам Якубу

Черкасский ЛНЗ поздравил болельщиков с Новым годом, объявив имя первого зимнего новичка.

Лидер чемпионата Украины официально переманил к себе нигерийского полузащитника Адама Якубу из словацкого клуба «Тренчин».

Сумма трансфера и условия контракта футболиста остаются неизвестными.

«Тренчин» стал первой европейской командой в карьере Адама, к которой он присоединился в начале сентября 2024 года. Всего за словацкий клуб Якубу провел 33 матча, голами или ассистами не отметился.

Ранее нигерийским футболистом интересовались «Динамо», «Шахтер», а также клубы из Англии, Чехии и Бельгии, однако среди всех кандидатов Адам выбрал ЛНЗ.

Андрей Витренко Источник: ФК ЛНЗ
New Zealander
Це добре, адже якщо буде добре грати то заберемо його собі в Шахтар. 
Ответить
0
