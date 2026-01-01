ОФИЦИАЛЬНО. Праздничное усиление. ЛНЗ презентовал нового игрока
Адам Якубу из Нигерии перебрался к лидеру УПЛ
Черкасский ЛНЗ поздравил болельщиков с Новым годом, объявив имя первого зимнего новичка.
Лидер чемпионата Украины официально переманил к себе нигерийского полузащитника Адама Якубу из словацкого клуба «Тренчин».
Сумма трансфера и условия контракта футболиста остаются неизвестными.
«Тренчин» стал первой европейской командой в карьере Адама, к которой он присоединился в начале сентября 2024 года. Всего за словацкий клуб Якубу провел 33 матча, голами или ассистами не отметился.
Ранее нигерийским футболистом интересовались «Динамо», «Шахтер», а также клубы из Англии, Чехии и Бельгии, однако среди всех кандидатов Адам выбрал ЛНЗ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне хотели назначить в первую очередь иностранного специалиста
Батагов может перебраться в Лиссабон