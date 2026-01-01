Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сандерленд – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Сандерленд
01.01.2026 22:00 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 января 2026, 08:47 | Обновлено 01 января 2026, 08:49
18
0

Сандерленд – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 января в 22:00 матч чемпионата Англии

01 января 2026, 08:47 | Обновлено 01 января 2026, 08:49
18
0
Сандерленд – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 1 января, «Манчестер Сити» встретится с «Сандерлендом» в 19-м туре Английской Премьер-лиги.

Поединок примет арена «Стэдиум оф Лайт» в городе Сандерленд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии (40 очков), «Сандерленд» располагается ниже – седьмое место и 28 баллов.

Последний матч между командами состоялся 6 декабря на «Этихад Стэдиум». Та встреча завершилась уверенной победой «горожан» со счетом 3:0.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Сандерленд – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сандерленд – Манчестер Сити
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Не хватило одного. Арсенал едва не повторил достижение МЮ в АПЛ
Ливерпуль – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Каррагер назвал игрока Арсенала, превосходящего Дьекереша в нападении
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Манчестер Сити Сандерленд
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
Футбол | 31 декабря 2025, 11:25 5
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»

Президент «Шахтера» объяснил назначение Арды Турана

ОФИЦИАЛЬНО. Праздничное усиление. ЛНЗ презентовал нового игрока
Футбол | 01 января 2026, 08:57 1
ОФИЦИАЛЬНО. Праздничное усиление. ЛНЗ презентовал нового игрока
ОФИЦИАЛЬНО. Праздничное усиление. ЛНЗ презентовал нового игрока

Адам Якубу из Нигерии перебрался к лидеру УПЛ

БЛОХИН: «Мне позвонили, я не поверил, думал, что это новогодний розыгрыш»
Футбол | 01.01.2026, 07:30
БЛОХИН: «Мне позвонили, я не поверил, думал, что это новогодний розыгрыш»
БЛОХИН: «Мне позвонили, я не поверил, думал, что это новогодний розыгрыш»
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Футбол | 31.12.2025, 11:17
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Ахметов сделал важное обращение к болельщикам Шахтера
Футбол | 31.12.2025, 09:34
Ахметов сделал важное обращение к болельщикам Шахтера
Ахметов сделал важное обращение к болельщикам Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
30.12.2025, 13:18 14
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Большой камбэк США, 9 шайб и хет-трик у Канады
Молодежный ЧМ по хоккею. Большой камбэк США, 9 шайб и хет-трик у Канады
30.12.2025, 09:59
Хоккей
Жирона позволила игроку больше не возвращаться и перейти к динамовцам
Жирона позволила игроку больше не возвращаться и перейти к динамовцам
31.12.2025, 06:02 3
Футбол
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
30.12.2025, 09:33 1
Бокс
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
30.12.2025, 08:17 20
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
31.12.2025, 04:45
Хоккей
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
01.01.2026, 06:12 12
Футбол
Гол Роналду не стал победным. Аль-Наср потерял перевес и важные очки
Гол Роналду не стал победным. Аль-Наср потерял перевес и важные очки
30.12.2025, 21:27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем