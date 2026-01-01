Сандерленд – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 января в 22:00 матч чемпионата Англии
В четверг, 1 января, «Манчестер Сити» встретится с «Сандерлендом» в 19-м туре Английской Премьер-лиги.
Поединок примет арена «Стэдиум оф Лайт» в городе Сандерленд.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии (40 очков), «Сандерленд» располагается ниже – седьмое место и 28 баллов.
Последний матч между командами состоялся 6 декабря на «Этихад Стэдиум». Та встреча завершилась уверенной победой «горожан» со счетом 3:0.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Сандерленд – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент «Шахтера» объяснил назначение Арды Турана
Адам Якубу из Нигерии перебрался к лидеру УПЛ