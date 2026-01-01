Сандерленд – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 1 января, «Манчестер Сити» встретится с «Сандерлендом» в 19-м туре Английской Премьер-лиги.

Поединок примет арена «Стэдиум оф Лайт» в городе Сандерленд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии (40 очков), «Сандерленд» располагается ниже – седьмое место и 28 баллов.

Последний матч между командами состоялся 6 декабря на «Этихад Стэдиум». Та встреча завершилась уверенной победой «горожан» со счетом 3:0.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

