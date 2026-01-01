Президент ЛНЗ адресовал болельщикам новогоднее послание

Президент ЛНЗ Виктор Кравченко обратился к болельщикам клуба с новогодним поздравлением.

Функционер подвел итоги достижений прошедшего года и поблагодарил всех, кто причастен к успехам команды.

Обращение президента ЛНЗ Виктора Кравченко к болельщикам:

Уважаемые болельщики ФК ЛНЗ!

Вот и подходит к концу еще один футбольный год – непростой, эмоциональный и вместе с тем чрезвычайно важный для нашего клуба. Год, в котором мы вместе переживали горечь поражений и настоящий вкус побед. Именно такие годы закаляют характер и формируют команду, способную двигаться вперед.

В это праздничное время невозможно не вспомнить тех, благодаря кому мы имеем возможность играть в футбол, собираться на стадионах и строить будущее. Искренняя благодарность нашим Защитникам и Защитницам – Вооруженным силам Украины. Именно благодаря вам мы встречаем Новый год.

Искренне благодарю каждого из вас – наших болельщиков. Ваша вера, поддержка на трибунах и за их пределами бесценна. Отдельная благодарность нашим ультрас – за атмосферу, за энергию, за то, что всегда рядом с командой, независимо от обстоятельств.

Слова благодарности адресую игрокам основной команды, тренерскому штабу, всем сотрудникам клуба и менеджменту. Ваша ежедневная работа, профессионализм и преданность делу являются фундаментом развития ФК ЛНЗ.

Отдельные слова благодарности – нашей академии. Благодарю игроков-академистов за характер, стремление к развитию и любовь к клубу, а руководству и тренерам академии – за ежедневный труд, воспитание будущего ФК ЛНЗ и формирование новых поколений футболистов, которые уже сегодня достойно представляют наши цвета.

Особая благодарность главному тренеру команды Виталию Пономареву за работу в первой части сезона. Мы сознательно пригласили в клуб сильного, системного тренера с чётким видением развития клуба. Его вклад, профессионализм и ежедневная работа уверенно ведут ФК ЛНЗ вперед. Мы полностью доверяем тренерскому штабу и верим, что выбранный путь правильный и принесёт клубу стабильность и новые достижения.

Вторая половина года станет особенно важной страницей в истории нашего клуба. ФК ЛНЗ отметит 20-летие со дня основания – символичную дату, которая обязывает нас смело мечтать и работать еще усерднее.

Желаю всей большой семье ФК ЛНЗ в Новом году мира, здоровья, единства и новых побед – как на футбольном поле, так и в жизни. Пусть следующий год станет годом развития, веры и реализации наших общих целей.

С Новым годом! Вместе к цели!

С глубоким уважением, Президент ФК ЛНЗ, Виктор Кравченко