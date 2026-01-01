Довбик может остаться в Италии. На него нацелился клуб-сенсация
Украинский форвард привлекает внимание «Комо»
Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик может продолжить карьеру в «Комо». Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, 28-летний футболист привлекает внимание итальянского клуба, сенсационно идущего в топ-6 чемпионата Италии. о официальном предложении пока речи не идет.
В текущем сезоне Артем Довбик провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Ранее был назван фаворит в гонке за подписание Артема Довбика.
