Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  Довбик может остаться в Италии. На него нацелился клуб-сенсация
Италия
Довбик может остаться в Италии. На него нацелился клуб-сенсация

Украинский форвард привлекает внимание «Комо»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик может продолжить карьеру в «Комо». Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, 28-летний футболист привлекает внимание итальянского клуба, сенсационно идущего в топ-6 чемпионата Италии. о официальном предложении пока речи не идет.

В текущем сезоне Артем Довбик провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее был назван фаворит в гонке за подписание Артема Довбика.

Артем Довбик Комо Рома Рим трансферы трансферы Серии A
Даниил Кирияка Источник: Джанлука Ди Марцио
Burevestnik
вчора писали шо є інтерес від клубів
Атлетіко, Лідс, Сандерленд, Евертон, Вест Гем,
і шо Наполі відмовився.
Зато зацікавилось Комо!!!
треба ще пару клубів, щоб Довбику було з чого вибирати.
Ответить
0
