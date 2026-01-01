Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос назвал имя лучшего игрока в 2025 году. Он – воспитанник клуба
Украина. Премьер лига
01 января 2026, 10:23 | Обновлено 01 января 2026, 10:26
102
0

Колос назвал имя лучшего игрока в 2025 году. Он – воспитанник клуба

Иван Пахолюк победил в номинации, набрав 52% голосов

01 января 2026, 10:23 | Обновлено 01 января 2026, 10:26
102
0
Колос назвал имя лучшего игрока в 2025 году. Он – воспитанник клуба
УПЛ. Иван Пахолюк

21-летний голкипер Иван Пахолюк стал лучшим игроком ковалевского «Колоса» в 2025 году по версии болельщиков.

Клуб из Ковалевки провел опрос среди фанатов и определил имя лучшего игрока прошедшего года.

Молодой вратарь набрал 52% голосов болельщиков.

Позади него остался опытный Андрей Цуриков, за которого проголосовали 39% фанатов.

В активе юного голкипера 42 поединка за родной клуб, из которых в 16 матчах Иван отыграл на ноль.

По теме:
Лупашко выступил с заявлением после увольнения из львовских Карпат
Президент ЛНЗ адресовал болельщикам новогоднее послание
Ярослав ШЕВЧЕНКО: «Я хотел бутсы от Роналду, а получил конструктор Лего»
Иван Пахолюк Колос Ковалевка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Витренко Источник: ФК Колос Ковалевка
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика решила купить украинца, который не играл за сборную, за 25 млн евро
Футбол | 01 января 2026, 06:30 0
Бенфика решила купить украинца, который не играл за сборную, за 25 млн евро
Бенфика решила купить украинца, который не играл за сборную, за 25 млн евро

Батагов может перебраться в Лиссабон

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 01 января 2026, 07:25 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в США

БЛОХИН: «Мне позвонили, я не поверил, думал, что это новогодний розыгрыш»
Футбол | 01.01.2026, 07:30
БЛОХИН: «Мне позвонили, я не поверил, думал, что это новогодний розыгрыш»
БЛОХИН: «Мне позвонили, я не поверил, думал, что это новогодний розыгрыш»
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр попрощался с четырьмя игроками и украинским тренером
Футбол | 31.12.2025, 13:07
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр попрощался с четырьмя игроками и украинским тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр попрощался с четырьмя игроками и украинским тренером
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены участники матча за выживание
Хоккей | 31.12.2025, 10:55
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены участники матча за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены участники матча за выживание
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
31.12.2025, 17:13 22
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
31.12.2025, 04:45
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. Большой камбэк США, 9 шайб и хет-трик у Канады
Молодежный ЧМ по хоккею. Большой камбэк США, 9 шайб и хет-трик у Канады
30.12.2025, 09:59
Хоккей
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
30.12.2025, 08:54 17
Бокс
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
31.12.2025, 09:11
Футбол
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
31.12.2025, 11:17 2
Футбол
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
01.01.2026, 07:41 1
Бокс
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
30.12.2025, 13:18 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем