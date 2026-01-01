Колос назвал имя лучшего игрока в 2025 году. Он – воспитанник клуба

21-летний голкипер Иван Пахолюк стал лучшим игроком ковалевского «Колоса» в 2025 году по версии болельщиков.

Клуб из Ковалевки провел опрос среди фанатов и определил имя лучшего игрока прошедшего года.

Молодой вратарь набрал 52% голосов болельщиков.

Позади него остался опытный Андрей Цуриков, за которого проголосовали 39% фанатов.

В активе юного голкипера 42 поединка за родной клуб, из которых в 16 матчах Иван отыграл на ноль.