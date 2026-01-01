Украина. Премьер лига01 января 2026, 10:23 | Обновлено 01 января 2026, 10:26
Колос назвал имя лучшего игрока в 2025 году. Он – воспитанник клуба
Иван Пахолюк победил в номинации, набрав 52% голосов
21-летний голкипер Иван Пахолюк стал лучшим игроком ковалевского «Колоса» в 2025 году по версии болельщиков.
Клуб из Ковалевки провел опрос среди фанатов и определил имя лучшего игрока прошедшего года.
Молодой вратарь набрал 52% голосов болельщиков.
Позади него остался опытный Андрей Цуриков, за которого проголосовали 39% фанатов.
В активе юного голкипера 42 поединка за родной клуб, из которых в 16 матчах Иван отыграл на ноль.
