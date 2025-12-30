КОСТЫШИН: «Анализируя матчи, понимаем: могли рассчитывать на большее»

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин подвел итоги первой части сезона:

– Анализируя сыгранные матчи, понимаем, что могли рассчитывать на большее. Поэтому есть определенная недосказанность. Если бы мы играли так, как в заключительной части прошлого чемпионата и в большинстве туров нынешнего, то по результатам и качеству игры, особенно в концовках, очков могло бы быть больше. Да, был период по ходу первого круга, когда нам было тяжеловато, однако мы все же исправили ситуацию в лучшую сторону.

Причины осенних неудач я нашел еще тогда, когда первый круг не закончился. Поражения от «Металлиста 1925», а затем и от «Руха», которому мы уступили в родных стенах, вызвали соответствующую реакцию у тренера. Это был тот матч, где мы проиграли львовянам по всем параметрам. «Рух» полностью нас переиграл. Было обидно, особенно когда ты осознаешь, какими были твои действия в тренировочном процессе и в психологическом плане. И понимаешь, что можно было повести себя по-другому. Ведь футбол состоит не только из физики и тактики – есть еще и психология. Так что за этот период я беру ответственность на себя и на свои ошибки.

Впервые мы проиграли матч в нашем цикле, в котором не знали поражений на протяжении 176 дней. Затем уступили «Руху», дальше – ЛНЗ. Начиная с игры с «Полтавой», в которой была ничья 2:2, у нас пошел подъем. Я понимаю, что мы не выигрывали у команд, которых, вопреки чьим-то мнениям, «Колос» вроде бы обязан обыгрывать. Но до зимнего перерыва в чемпионате оставалось шесть туров, в матчах которых наша команда нанесла по воротам соперников 121 удар. А что касается набранных очков… Нужно было набирать максимум в матчах с той же «Полтавой» и «Динамо». Каждая игра – это история, но упомянутый мною цикл является самым качественным в истории команды «Колос» Ковалевка за последние несколько лет. Так, как мы играли в этот период – на атаку, открыто – были довольно яркие матчи. Даже несмотря на то, что они заканчивались вничью.

В наш коллектив влилось много новых футболистов. Кто-то из них появился в составе «Колоса» с первых туров, а кто-то – в конце первого круга. Кому-то мы меняли позицию уже по ходу чемпионата, делая выводы, что тот или иной игрок лучше выглядит на новом месте, чем на том, которое считалось для него привычным. В качестве примера назову Антона Салабая, который выполнял функции нападающего. Однако не проявлял на этой позиции необходимых качеств. Так что у каждого футболиста, который пришел в нашу команду, своя история. Хотя, как показывает практика, селекция никогда не бывает на сто процентов удачной. Одним игрокам нужно больше времени, чтобы гармонично влиться в коллектив и понять требования тренера, а есть такие, которые адаптируются сразу же. В целом я доволен тем, как сейчас выглядит команда. Мы играем в неплохой футбол. Самое главное – «Колос» Ковалевка стал настоящей командой. В ней всегда был подбор хороших футболистов.

У нас достаточно качественно работает селекционная служба, которую возглавляет Артем Засядьков. Так что в «Колосе» все это выстроено и налажено давно. В клубе, кроме того, проводятся совещания, на которых собираются вице-президент, представители селекционного отдела и все тренеры. Мы общаемся, выбираем нужные нам кандидатуры, решаем те или иные трансферные вопросы и так далее. Селекция – процесс непрерывный, постоянный и при этом крайне важный. Он имеет определенные особенности. У нас нет такого, чтобы, посмотрев на кандидата, я единолично сказал: я хочу этого игрока. Или, наоборот, сказать: его я не хочу, после чего на следующий день или, скажем, через неделю коллеги приводят мне доводы, убеждая в тех или иных хороших качествах футболиста. Я же не могу просмотреть 50 или больше кандидатов. Этим тщательно занимаются наши селекционеры, которые выбирают наиболее оптимальных, на их взгляд, игроков. Вопрос приобретения футболиста мы решаем коллегиально, а вот последнее слово – за президентом клуба. Ведь он платит деньги. «Колос» живет по средствам и не может конкурировать с другими клубами. Хотя даже если и может, то все равно старается распоряжаться деньгами рационально и правильно.

У Альбина Красничи затянулась адаптация? Дело в другом: на этой позиции у нас серьезная конкуренция в лице Аринальдо Ррапая и Ники Гагнидзе. Оба – игроки высокого уровня. Пока что они выигрывают конкуренцию у Красничи. А в то время, когда Ррапай и Гагнидзе находились в клубном лазарете из-за травм, к сожалению, повреждение получил и Альбин. Поэтому в конце осенней части чемпионата у нас на позиции инсайда играли Александр Демченко и Элиас Теллес. В дальнейшем мы на Альбина Красничи рассчитываем, ведь это очень качественный игрок при использовании прессинга и игре между линиями.

Общение с иностранцами? В нашем штабе есть тренер-аналитик Дмитрий Курпас, который владеет английским языком. Он давно работает в нашем клубе, еще с моей первой каденции в «Колосе». С иностранными футболистами мы постоянно общаемся, проводим и индивидуальные беседы. Кроме того, я уже выучил некоторые слова на английском – как футбольные, так и бытовые, поэтому проблем в общении нет. Да и сами легионеры хорошо все понимают с полувзгляда – когда злишься или проявляешь другие эмоции. Выскажешь, бывало, какую-то претензию двумя-тремя словами – и им все понятно. А вот когда откровенный разговор происходит в кабинете, тогда мне помогает Дмитрий.

Уход Владислава Велетня? Эта кадровая потеря серьезно сказалась, ведь этот игрок делал разницу в атаке. Велетень – футболист качественный, который провел хороший сезон. Он выполнял на поле все, что я просил. Несмотря на его несколько эксцентричное поведение, могу сказать, что Владислав не только хороший футболист, но и порядочный человек. Было понятно, что игрок такого уровня уйдет – и он ушел. Но ты понимаешь, что Велетень ушел на хорошие условия, чтобы попробовать себя на новом уровне.

Велетень в сборной? Сейчас о его перспективах сложно что-то говорить, ведь Владислав получил очень тяжелую травму. Поэтому с какими-либо размышлениями на этот счет нужно подождать. Время покажет. Однако то, что Велетень – сильный игрок, все хорошо знают. Тот факт, что при такой серьезной конкуренции в «Полесье» он получил место в основном составе, о многом говорит. Причем среди его конкурентов есть игроки сборной.

Молодые игроки? С нами на постоянной основе тренируются ребята, которые были еще в период работы моего предшественника Александра Поздеева. Они получают игровую практику, и их нужно подпускать к основе постепенно. Пока что из-за высокой конкуренции у них нет возможности регулярно играть в составе главной команды. Да и делать это искусственно мы не можем, ведь в распоряжении нашего тренерского штаба есть хороший подбор исполнителей. Главное, что молодые резервисты плодотворно работают на тренировках, создавая конкуренцию и не выпадая из рабочего ритма. Это Данило Денисенко, Алексей Безручук и Владислав Шершень. Они – неотъемлемая часть основы команды. Планируем также взять на тренировочный сбор двух игроков из «Колоса» U-19 – Дмитрия Сухоноса и Захария Захаркива. Все будет зависеть от отсутствия перебора на позициях.

Наши футболисты пользуются спросом, однако пока что детально говорить о тех, кто уйдет из «Колоса», рано. Все будет решаться совместно с руководством клуба. На данный момент могу сказать лишь об одном игроке. Скорее всего, Илир Красничи весеннюю часть чемпионата проведет в другой команде.

Команда соберется после отпуска 12 января. Тренироваться в Украине по известным причинам не будем, а отправимся автобусом в Варшаву. Оттуда вылетим на сбор в Турцию. Там будем работать в течение месяца. За это время проведем восемь спаррингов с командами из разных стран. Вернемся в Украину за десять дней до возобновления чемпионата в Премьер-лиге. Футболистам после сборов необходимо побыть дома, и на это им будет отведено три выходных. А уже после этого будем готовиться в недельном цикле к первой официальной игре чемпионата с «Полесьем».