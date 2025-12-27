Украина. Премьер лига27 декабря 2025, 04:17 | Обновлено 27 декабря 2025, 04:25
88
0
КОСТЫШИН: «Красничи весеннюю часть чемпионата проведет в другой команде»
Главный тренер Колоса подтвердил трансфер косовского защитника в Полесье
Главный тренер Колоса из Ковалевки Руслан Костышин подтвердил уход из клуба косовского защитника Илира Красничи, который вскоре станет игроком житомирского Полесья:
«Наши футболисты пользуются спросом, однако пока подробно говорить о тех, кто уйдет из Колоса, рано. Все будет решаться вместе с руководством клуба.
Пока могу сказать только об одном игроке. Скорее всего, Илир Красничи весеннюю часть чемпионата проведет в другой команде».
Контракт Красничи с волками будет рассчитан на 3,5 лет. Сумма трансфера составляет до 2 млн. евро.
Комментарии 0
