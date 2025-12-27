Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КОСТЫШИН: «Красничи весеннюю часть чемпионата проведет в другой команде»
Украина. Премьер лига
27 декабря 2025, 04:17 | Обновлено 27 декабря 2025, 04:25
Главный тренер Колоса подтвердил трансфер косовского защитника в Полесье

ФК Колос. Илир Красничи

Главный тренер Колоса из Ковалевки Руслан Костышин подтвердил уход из клуба косовского защитника Илира Красничи, который вскоре станет игроком житомирского Полесья:

«Наши футболисты пользуются спросом, однако пока подробно говорить о тех, кто уйдет из Колоса, рано. Все будет решаться вместе с руководством клуба.

Пока могу сказать только об одном игроке. Скорее всего, Илир Красничи весеннюю часть чемпионата проведет в другой команде».

Контракт Красничи с волками будет рассчитан на 3,5 лет. Сумма трансфера составляет до 2 млн. евро.

трансферы Полесье Житомир трансферы УПЛ Колос Ковалевка Илир Красничи Руслан Костышин
Николай Степанов Источник: UA-Football
