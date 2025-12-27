Трансфер Красничи в Полесье. Стали известны сумма трансфера, срок контракта
25-летний защитник осенью играл за Колос из Ковалевки
Житомирское «Полесье» близко к завершению трансфера центрального защитника Илира Красничи из «Колоса» Ковалевка.
Уже достигнута принципиальная договоренность между всеми сторонами, и в настоящее время ведется работа над финализацией трансферного соглашения. Презентация игрока в Житомире может состояться уже в ближайшие дни.
Контракт Красничи с волками рассчитан на 3,5 года. Сумма трансфера не превысила расходы житомирского клуба на приобретение Линдона Эмерллаху, то есть составляет до 2 млн евро.
25-летний Илир Красничи является игроком сборной Косово (17 матчей, без забитых голов). В сезоне 2025/26 за «Колос» провел 14 матчей в Премьер-лиге, забил один гол, а также сыграл 1 матч Кубка Украины.
