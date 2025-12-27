Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Украина. Премьер лига
27 декабря 2025, 12:53 |
Руслан КОСТЫШИН: «Было понятно, что этот футболист уйдет – и он ушел»

Коуч «Колоса» рассказал о переходе Велетня в «Полесье»

Руслан КОСТЫШИН: «Было понятно, что этот футболист уйдет – и он ушел»
ФК Колос. Руслан Костышин

Главный тренер ковалевского Колоса Руслан Костышин объяснил, почему клуб решил продать Владислава Велетня в расположение житомирского Полесья.

«Велетень – футболист качественный, проведший хороший сезон. Он выполнял на поле все, что я просил. Несмотря на его несколько эксцентричное поведение, могу сказать, что Владислав не только хороший футболист, но и порядочный человек

Было ясно, что игрок такого уровня уйдет – и он ушел. Но ты понимаешь, что Великан пошел на хорошие условия, чтобы испытать себя на новом уровне», – сказал Костышин.

Владислав довольно хорошо зарекомендовал себя в составе ковалевского Колоса, что позволило вингеру перебраться в расположение житомирского Полесья и дебютировать за национальную сборную Украины.

Руслан Костышин Владислав Велетень Украинская Премьер-лига Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Колос Ковалевка трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: UA-Football
Комментарии
