Руслан КОСТЫШИН: «Было понятно, что этот футболист уйдет – и он ушел»

Главный тренер ковалевского Колоса Руслан Костышин объяснил, почему клуб решил продать Владислава Велетня в расположение житомирского Полесья.

«Велетень – футболист качественный, проведший хороший сезон. Он выполнял на поле все, что я просил. Несмотря на его несколько эксцентричное поведение, могу сказать, что Владислав не только хороший футболист, но и порядочный человек

Было ясно, что игрок такого уровня уйдет – и он ушел. Но ты понимаешь, что Великан пошел на хорошие условия, чтобы испытать себя на новом уровне», – сказал Костышин.

Владислав довольно хорошо зарекомендовал себя в составе ковалевского Колоса, что позволило вингеру перебраться в расположение житомирского Полесья и дебютировать за национальную сборную Украины.