Игрока сборной Украины чуть не убило ракетой. Он служил в ВСУ

Украинский полузащитник Владислав Велетень рассказал о службе в ВСУ. Футболист признался, что мог погибнуть от ракеты орков.

— Ты один из немногих футболистов, действительно служивших во время полномасштабной войны. Как выглядели первые дни в армии? И когда осознал: «Это не тренировка, это война»?

- Осознание пришло сразу. Мы находились в Киеве и видели, что происходит: люди стояли с табличками, чтобы уехать в любом направлении, вокзалы забиты, паника. Все летело, взрывалось. Поэтому никаких мыслей, что это тренировка, не было.

— Известно, что ты едва не погиб при обстреле: ракета упала именно там, где вы только что были. Что помнишь об этом эпизоде? И как это иметь, можно сказать, второй день рождения?

— Конечно, когда прилетает рядом — эти эмоции не описать. Когда все кончается, вы сидите, пьете кофе, кто-то курит — и понимаете, что с вами все хорошо, вы выжили... Это такой адреналин, эйфория, чувство жизни во всю. В повседневной жизни это трудно почувствовать, – сказал Велетень.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.