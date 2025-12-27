Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»

Воспитанник киевского Динамо Владислав Велетень объяснил, почему в свое время не заиграл за киевский клуб и вынужден был искать другой путь в украинском футболе.

- Имеешь, как воспитанник Динамо, свое объяснение, почему в структуре киевлян иногда происходят странные решения по молодежи? Ходили слухи, что причиной твоего ухода были неигровые моменты.

– Там было много факторов. Я год был травмирован, перенес две операции. Вернулся как раз на последние полгода контракта, которые провел неплохо, но этого было мало.

Дверь в первую команду для многих тогда была закрыта. С нашего возраста пробился только Забарный. Была большая конкуренция, это еще времена перед большой войной: другие бюджеты, легионеры, – сказал Великан.

Владислав довольно хорошо зарекомендовал себя в составе ковалевского Колоса, что позволило вингеру перебраться в расположение житомирского Полесья и дебютировать за национальную сборную Украины.