Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Украина. Премьер лига
27 декабря 2025, 09:02 |
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»

Владислав Велетень рассказал об уходе из «Динамо»

27 декабря 2025, 09:02
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Велетень

Воспитанник киевского Динамо Владислав Велетень объяснил, почему в свое время не заиграл за киевский клуб и вынужден был искать другой путь в украинском футболе.

- Имеешь, как воспитанник Динамо, свое объяснение, почему в структуре киевлян иногда происходят странные решения по молодежи? Ходили слухи, что причиной твоего ухода были неигровые моменты.

– Там было много факторов. Я год был травмирован, перенес две операции. Вернулся как раз на последние полгода контракта, которые провел неплохо, но этого было мало.

Дверь в первую команду для многих тогда была закрыта. С нашего возраста пробился только Забарный. Была большая конкуренция, это еще времена перед большой войной: другие бюджеты, легионеры, – сказал Великан.

Владислав довольно хорошо зарекомендовал себя в составе ковалевского Колоса, что позволило вингеру перебраться в расположение житомирского Полесья и дебютировать за национальную сборную Украины.

Владислав Велетень Динамо Киев Полесье Житомир сборная Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
