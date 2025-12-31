Звезда Металлиста уйдет на повышение. Готовится громкий трансфер
Дегтярь перейдет в клуб УПЛ
Харьковский «Металлист» может потерять один из главных активов.
По информации источника, 18-летний защитник Кирилл Дегтярь может покинуть харьковский клуб уже во время зимнего трансферного окна.
Несмотря на то, что Дигтярь подписал новый контракт с харьковским клубом только в ноябре, один из клубов УПЛ серьезно заинтересован в его услугах.
Молодой защитник демонстрирует стабильные выступления за юношеские и молодежные сборные Украины. В этом сезоне он провел 11 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что в несколько последних трансферных окон донецкий «Шахтер» пытался усилить атакующее звено команды, подписав двух воспитанников харьковского «Металлиста».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анатолий Трубин оценен в 28 млн евро
Чемпионат мира в США