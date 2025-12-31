Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  Звезда Металлиста уйдет на повышение. Готовится громкий трансфер
Украина. Премьер лига
31 декабря 2025, 21:21
Дегтярь перейдет в клуб УПЛ

ФК Металлист. Кирилл Дегтярь

Харьковский «Металлист» может потерять один из главных активов.

По информации источника, 18-летний защитник Кирилл Дегтярь может покинуть харьковский клуб уже во время зимнего трансферного окна.

Несмотря на то, что Дигтярь подписал новый контракт с харьковским клубом только в ноябре, один из клубов УПЛ серьезно заинтересован в его услугах.

Молодой защитник демонстрирует стабильные выступления за юношеские и молодежные сборные Украины. В этом сезоне он провел 11 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в несколько последних трансферных окон донецкий «Шахтер» пытался усилить атакующее звено команды, подписав двух воспитанников харьковского «Металлиста».

