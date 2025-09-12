Источник: Красников заблокировал трансферы двух звезд Металлиста в Шахтер
Синчук и Дигтярь могли стать футболистами «Шахтера»
В несколько последних трансферных окон донецкий Шахтер пытался усилить атакующее звено команду, подписав двух воспитанников харьковского Металлиста.
По информации источника, руководство «горняков» проявляло предметный интерес к Геннадию Синчуку, который сейчас выступает в MLS, и Кириллу Дигтярю, который до сих пор выступает за харьковский клуб.
Сообщается, что между клубами было несколько этапов переговоров, но все они не увенчались успехом – против таких переходов выступил лично Евгений Красников.
Синчук – воспитанник харьковского футбола, прошедший школу «Металлиста». В мае 2023 года он дебютировал в УПЛ в составе харьковского клуба. В январе 2025 года Геннадий подписал контракт с Монреалем до 2028 года с возможностью продления еще на год.
Кирилл Дигтяр за свою карьеру уже успел провести 46 матчей на взрослом уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Крайова 1948» не сможет играть в чемпионате и Кубке Румынии, а все игроки стали свободными агентами
Зизу возглавит сборную Франции