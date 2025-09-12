Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Красников заблокировал трансферы двух звезд Металлиста в Шахтер
Украина. Премьер лига
12 сентября 2025, 08:44 |
2261
2

Источник: Красников заблокировал трансферы двух звезд Металлиста в Шахтер

Синчук и Дигтярь могли стать футболистами «Шахтера»

12 сентября 2025, 08:44 |
2261
2
Источник: Красников заблокировал трансферы двух звезд Металлиста в Шахтер
ФК Металлист. Евгений Красников

В несколько последних трансферных окон донецкий Шахтер пытался усилить атакующее звено команду, подписав двух воспитанников харьковского Металлиста.

По информации источника, руководство «горняков» проявляло предметный интерес к Геннадию Синчуку, который сейчас выступает в MLS, и Кириллу Дигтярю, который до сих пор выступает за харьковский клуб.

Сообщается, что между клубами было несколько этапов переговоров, но все они не увенчались успехом – против таких переходов выступил лично Евгений Красников.

Синчук – воспитанник харьковского футбола, прошедший школу «Металлиста». В мае 2023 года он дебютировал в УПЛ в составе харьковского клуба. В январе 2025 года Геннадий подписал контракт с Монреалем до 2028 года с возможностью продления еще на год.

Кирилл Дигтяр за свою карьеру уже успел провести 46 матчей на взрослом уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

По теме:
Экс-капитан ЛНЗ: «Было 5-6 предложений, но решил выбрать Верес»
Ливерпуль отказался продавать игрока, поэтому Реал заберет его бесплатно
Суперкомпьютер назвал фаворитов Лиги конференций. Где Шахтер и Динамо?
Кирилл Дигтярь Геннадий Синчук Металлист Харьков Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ Евгений Красников
Олег Вахоцкий Источник: Telegram
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб, который продал игрока в киевское Динамо, отстранен от всех турниров
Футбол | 11 сентября 2025, 11:45 3
Клуб, который продал игрока в киевское Динамо, отстранен от всех турниров
Клуб, который продал игрока в киевское Динамо, отстранен от всех турниров

«Крайова 1948» не сможет играть в чемпионате и Кубке Румынии, а все игроки стали свободными агентами

Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Футбол | 12 сентября 2025, 07:11 1
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать

Зизу возглавит сборную Франции

Динамо назначило коуча, имевшего гражданство россии. Его надоумил легенда
Футбол | 12.09.2025, 06:09
Динамо назначило коуча, имевшего гражданство россии. Его надоумил легенда
Динамо назначило коуча, имевшего гражданство россии. Его надоумил легенда
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это главный бой века. После этого он завершит карьеру»
Бокс | 11.09.2025, 11:01
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это главный бой века. После этого он завершит карьеру»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это главный бой века. После этого он завершит карьеру»
Сикан продолжит карьеру в клубе, где играет футболист Динамо
Футбол | 11.09.2025, 09:24
Сикан продолжит карьеру в клубе, где играет футболист Динамо
Сикан продолжит карьеру в клубе, где играет футболист Динамо
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ALM
Вірно зробив. Вберіг цих футболістів від гниття на лаві. Бо українські форварди нормально грали в Шахтарі років 15-20 тому.
Ответить
0
AK.228
Ты смотри какой питух Евгений 
Ответить
-1
Популярные новости
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15
Бокс
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
12.09.2025, 00:21
Бокс
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
10.09.2025, 08:44 61
Футбол
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
10.09.2025, 10:15 124
Футбол
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
11.09.2025, 19:05 3
Другие виды
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
10.09.2025, 08:05 9
Футбол
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
11.09.2025, 07:36 17
Футбол
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
10.09.2025, 22:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем