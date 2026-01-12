Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
12 января 2026, 23:41 |
255
0

Даяна Ястремская – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 500 в Аделаиде

Поединок 1/16 финала начнется 13 января ориентировочно в 08:30 по Киеву

Даяна Ястремская – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 500 в Аделаиде
Коллаж Sport.ua

13 января в первом круге турнира в Аделаиде свою встречу проведут Даяна Ястремская (WTA 27) – Катерина Синякова (WTA 46).

Матч начнется в 08:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Даяна Ястремская

Этот сезон украинская теннисистка начала с турнира в Брисбене, где ванчале с трудом прошла не самую известную Таллию Гибсон – 7:6, 7:6. Во втором матче Ястремская разгромила крепкую Лейлу Фернандес – 6:1, 6:2.

Большой проверкой стала битва против шестой ракетки мира Джессики Пегулы, против которой Даяна даже взяла первый сет – 7:5. В дальнейшем, сказались опыт американки и ее терпение – 2:6, 3:6 и украинка покинула турнир. Ястремская допустила целых 10 двойных ошибок против Пегулы, а также на много больше невынужденных, что и предрешило судьбу встречи. В целом, Даяна сейчас в хорошей форме, она может выдать сильное выступление.

Катерина Синякова

Опытная чешка только начинает сезон, она для этого выбрала турнир в Аделаиде. Несмотря на солидный рейтинг, Синяковой пришлось начать с квалификации, где она сначала легко прошла австралийку Эмили Чен – 6:2, 6:0. А в финале квалификации было поражение от румынки Габриэлы Русе – 6:3, 3:6, 6:2.

Несложно догадаться, что в основную сетку спортсменка попала как лаки-лузер, но от этого менее опасной она не стала. С 2021 года чешка финишировала в топ-50 мирового рейтинга. Грандиозные успехи у спортсменки в парном разряде, она выиграла десять слэмов, «золото» Олимпиады в Токио 2020, а также становилась олимпийской чемпионской в миксте на олимпиаде в Париже. Одиночный разряд уже больше дополнение к ее карьере парницы.

Прогноз

Соперницы ранее между собой никогда не пересекались, а в предстоящей битве украинка котируется небольшим фаворитом. У чешки больше опыта на высоком уровне, но в плане личных качеств, я бы отдал преимущество Ястремской.

Украинке очень важно не терять голову, следовать своему стилю, но при этом попадать в корт. Ожидаю непростого матча, но рискну сделать ставку на чистую победу украинки за 1,71.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
13.01.2026 -
08:30
Катерина Синякова
Победа Ястремской 1.71
Даяна Ястремская Катерина Синякова WTA Аделаида прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
