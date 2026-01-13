Во вторник, 13 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором встретятся «Рома» и «Торино».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Рома – Торино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция