Италия13 января 2026, 01:10 |
12
0
Рома – Торино. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 января в 22:00 поединок Кубка Италии
13 января 2026, 01:10 |
12
0
Во вторник, 13 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором встретятся «Рома» и «Торино».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Рома – Торино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рома – ТориноСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 января 2026, 19:18 83
Королевский клуб простился с главным тренером
Футбол | 12 января 2026, 04:30 2
Бразилец ведет переговоры о продлении соглашения
Футбол | 12.01.2026, 07:45
Футбол | 12.01.2026, 20:22
Футбол | 13.01.2026, 00:47
Комментарии 0
Популярные новости
12.01.2026, 08:08 5
11.01.2026, 09:00
12.01.2026, 06:55
Футбол
11.01.2026, 05:12 2
11.01.2026, 09:29 48
11.01.2026, 23:08 25
11.01.2026, 05:42 4