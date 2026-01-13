Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рома – Торино. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Италии
Рома
13.01.2026 22:00 - : -
Торино
Италия
Италия
Смотрите 13 января в 22:00 поединок Кубка Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 13 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором встретятся «Рома» и «Торино».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

По теме:
Звоночек для Довбика. Рома сделала предложение клубу АПЛ по форварду
Итальянский журналист – о травме Довбика: «Это настоящая катастрофа»
Быкам погнули рога. Аталанта уверенно обыграла Торино в Серии А
Рома Рим смотреть онлайн Торино Рома - Торино Кубок Италии по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
