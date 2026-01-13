Скандал в Кубке Франции: нападающий ПСЖ публично обвинил судью

Нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш выразил недовольство работой главного судьи в поединке против «Парижа», указав на игнорирование неэтичного поведения оппонентов.

Подопечные Луиса Энрике потерпели поражение от «Парижа» со счетом 0:1 в рамках 1/16 финала Кубка Франции. Встречу судил рефери Рудди Буке.

Об игре «Наш коллектив придерживался своего стиля, а соперники проявили себя достойно, продемонстрировав качественный футбол. Однако я убежден, что арбитр допустил излишнюю пассивность.

Игроки другой команды вели себя неподобающе, но он никак не реагировал и не вмешивался. Неспортивная атмосфера сохранялась от стартового свистка до финального.

Подобного не должно случаться, ведь судьи обязаны контролировать выполнение регламента и пресекать такие инциденты. Мы выходим на поле ради игры, и наблюдать подобное крайне досадно».

О плотном графике «ПСЖ» «Безусловно, количество матчей велико, но это не может служить оправданием. Мы представляем клуб топ-уровня и находимся в отличной форме благодаря ежедневной подготовке.

На данный момент этот этап пройден, и мы не в силах что-либо изменить. Впереди другие турниры, в которых мы намерены одержать победу», – отметил Рамуш в беседе с beIN Sports.