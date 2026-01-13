Виноват ли? Назван балл Забарного за матч, в котором ПСЖ вылетел из кубка

В понедельник, 12 января 2026 года, состоялся матч 1/32 финала Кубка Франции между «ПСЖ» и «Парижем». Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой гостевой команды со счетом 1:0.

Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный провел на поле 90 минут, но не отличился ни одним результативным действием.

Перфоманс центрального защитника статистический портал SofaScore оценил в 6,7 баллов из 10 возможных, что стало одной из самых низких оценок среди футболистов парижан в этом поединке.

Оценки игроков за матч ПСЖ – Париж: