  4. Виноват ли? Назван балл Забарного за матч, в котором ПСЖ вылетел из кубка
Франция
13 января 2026, 00:28 |
348
0

Виноват ли? Назван балл Забарного за матч, в котором ПСЖ вылетел из кубка

Илья был признан одним из худших игроков поединка с Парижем

13 января 2026, 00:28
348
0
Виноват ли? Назван балл Забарного за матч, в котором ПСЖ вылетел из кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В понедельник, 12 января 2026 года, состоялся матч 1/32 финала Кубка Франции между «ПСЖ» и «Парижем». Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой гостевой команды со счетом 1:0.

Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный провел на поле 90 минут, но не отличился ни одним результативным действием.

Перфоманс центрального защитника статистический портал SofaScore оценил в 6,7 баллов из 10 возможных, что стало одной из самых низких оценок среди футболистов парижан в этом поединке.

Оценки игроков за матч ПСЖ – Париж:

Париж Кубок Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный оценки SofaScore
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
