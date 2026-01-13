Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жена игрока сборной Украины сказала украинцам надеть кастрюлю на голову
Украина. Премьер лига
13 января 2026, 02:32
Жена защитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ефима Конопли Анастасия резко отреагировала на языковой вопрос в Украине и выступила с критикой в адрес украинцев, которые сделали ей замечание, что она общается на русском языке.

«О, языковой фронт. Иди кастрюлю надень», – цитирует девушку источник

Ранее Анастасия Конопля, жена защитника национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Ефима Конопли, ответила на вопрос об отношениях с центрбеком киевского «Динамо» Денисом Поповым.

Соглашение между Рухом и Карпатами. Что получили львы за вложенные $24 млн
Кто вместо Ковалюка? Пробий рассматривает три тренерские кандидатуры
За границу не поедут. СК Полтава начал учебно-тренировочный сбор
Анастасия Гладун Ефим Конопля чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
