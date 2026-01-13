Жена игрока сборной Украины сказала украинцам надеть кастрюлю на голову

Жена защитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ефима Конопли Анастасия резко отреагировала на языковой вопрос в Украине и выступила с критикой в адрес украинцев, которые сделали ей замечание, что она общается на русском языке.

«О, языковой фронт. Иди кастрюлю надень», – цитирует девушку источник

Ранее Анастасия Конопля, жена защитника национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Ефима Конопли, ответила на вопрос об отношениях с центрбеком киевского «Динамо» Денисом Поповым.