  4. Молодой форвард вернулся в Динамо: «Стал взрослее и набрался опыта»
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 18:10 | Обновлено 12 января 2026, 18:43
Молодой форвард вернулся в Динамо: «Стал взрослее и набрался опыта»

Герич надеется на шанс от Костюка

ФК Динамо Киев. Владислав Герич

Форвард Динамо Владислав Герич после аренды в Черноморце вернулся в киевскую команду и прошле медосмотр с первым составом. Игрок надеется получить шанс от тренера Игоря Костюка.

– Очень рад вернуться, приятно видеть всех ребят – и тех, с кем играл в команде U19, и тех, с кем знаком из первой команды. Так что эмоции только положительные.

– Какой опыт и навыки вы приобрели во время аренды в одесском «Черноморце»?

– Наверное, стал более уверенным и взрослым, ведь темп игры в Первой лиге значительно отличается от юношеского первенства. Многому там научился от старших партнеров по команде. Да и вообще стал сильнее.

– Впереди сбор в Турции, который продлится месяц. У вас уже есть опыт прохождения подготовки с основной командой, чего ожидаете в этот раз?

– Улучшить свои способности и подготовить себя к сезону. Конкуренция есть всегда, это хорошо, ведь только в таких условиях можно стать сильнее и добиться чего-нибудь в жизни.

Владислав Герич Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
didora
Для чого молоти що попало. Бленуце навіть на збір до Туреччини не взяли.
Фанькин кот
Эх, проиграет этот Герыч конкуренцию... Чего стоит только супер-пупер-мега форвард Бленуцэ 😆😂
