Молодой форвард вернулся в Динамо: «Стал взрослее и набрался опыта»
Герич надеется на шанс от Костюка
Форвард Динамо Владислав Герич после аренды в Черноморце вернулся в киевскую команду и прошле медосмотр с первым составом. Игрок надеется получить шанс от тренера Игоря Костюка.
– Очень рад вернуться, приятно видеть всех ребят – и тех, с кем играл в команде U19, и тех, с кем знаком из первой команды. Так что эмоции только положительные.
– Какой опыт и навыки вы приобрели во время аренды в одесском «Черноморце»?
– Наверное, стал более уверенным и взрослым, ведь темп игры в Первой лиге значительно отличается от юношеского первенства. Многому там научился от старших партнеров по команде. Да и вообще стал сильнее.
– Впереди сбор в Турции, который продлится месяц. У вас уже есть опыт прохождения подготовки с основной командой, чего ожидаете в этот раз?
– Улучшить свои способности и подготовить себя к сезону. Конкуренция есть всегда, это хорошо, ведь только в таких условиях можно стать сильнее и добиться чего-нибудь в жизни.
