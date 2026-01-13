Экс-игрок Реала раскрыл истинную причину ухода Хаби Алонсо

Экс-хавбек мадридского «Реала» Гути высказался по поводу завершения сотрудничества Хаби Алонсо с «королевским клубом». Трудовой договор специалиста был аннулирован по обоюдному согласию.

«Мне не довелось лично наблюдать за обстановкой внутри коллектива при Хаби, однако очевидно: когда футболисты испытывают дискомфорт или недовольство наставником, это становится заметным невооруженным глазом.

Подобные вещи проявляются не только в процессе тренировок, но и непосредственно во время игр. Полагаю, именно этот фактор стал решающим для его ухода в данный момент.

С точки зрения игровой модели или достижений команды на поле – я ознакомился со статистическими данными: нынешний тренер «Барселоны» Флик за 34 встречи показал те же цифры, что и Алонсо.

Получается, по количеству набранных очков положение было вполне достойным. Тем не менее, ходило множество разговоров о том, что Хаби так и не смог найти общий язык с раздевалкой», – поделился мнением Гути в программе DAZN.