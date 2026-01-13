Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Реала раскрыл истинную причину ухода Хаби Алонсо
Испания
13 января 2026, 01:14 |
751
0

Экс-игрок Реала раскрыл истинную причину ухода Хаби Алонсо

Почему игроки действительно слили тренера?

13 января 2026, 01:14 |
751
0
Экс-игрок Реала раскрыл истинную причину ухода Хаби Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-хавбек мадридского «Реала» Гути высказался по поводу завершения сотрудничества Хаби Алонсо с «королевским клубом». Трудовой договор специалиста был аннулирован по обоюдному согласию.

«Мне не довелось лично наблюдать за обстановкой внутри коллектива при Хаби, однако очевидно: когда футболисты испытывают дискомфорт или недовольство наставником, это становится заметным невооруженным глазом.

Подобные вещи проявляются не только в процессе тренировок, но и непосредственно во время игр. Полагаю, именно этот фактор стал решающим для его ухода в данный момент.

С точки зрения игровой модели или достижений команды на поле – я ознакомился со статистическими данными: нынешний тренер «Барселоны» Флик за 34 встречи показал те же цифры, что и Алонсо.

Получается, по количеству набранных очков положение было вполне достойным. Тем не менее, ходило множество разговоров о том, что Хаби так и не смог найти общий язык с раздевалкой», – поделился мнением Гути в программе DAZN.

По теме:
Полузащитник Реала публично обратился к Алонсо после его ухода
ВИДЕО. За день до увольнения. Мбаппе не выполнил приказ Алонсо
ВИДЕО. Исход матча Севилья – Сельта решился благодаря пенальти на 88-й мин
Хаби Алонсо Реал Мадрид Гути Ла Лига Ханс-Дитер Флик
Михаил Олексиенко Источник: Marca
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Футбол | 12 января 2026, 08:08 5
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста

Тренер в очередной раз разочаровался в Асенсио

Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
Футбол | 12 января 2026, 06:30 5
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины

Вингера не будут вызывать на матчи плей-офф отбора на ЧМ-2026

Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Футбол | 12.01.2026, 06:55
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
У кого 8.1? Известна оценка Малиновского за шикарный ассист в Серии А
Футбол | 13.01.2026, 00:48
У кого 8.1? Известна оценка Малиновского за шикарный ассист в Серии А
У кого 8.1? Известна оценка Малиновского за шикарный ассист в Серии А
МЮ готов объявить о новом тренере. Начнет работу с матча против Ман Сити
Футбол | 12.01.2026, 20:45
МЮ готов объявить о новом тренере. Начнет работу с матча против Ман Сити
МЮ готов объявить о новом тренере. Начнет работу с матча против Ман Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
11.01.2026, 03:42 2
Бокс
КОСТЮК: «Я играю с болью в сердце. Люди остались без света и горячей воды»
КОСТЮК: «Я играю с болью в сердце. Люди остались без света и горячей воды»
11.01.2026, 10:43 4
Теннис
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
12.01.2026, 12:57 3
Футбол
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
12.01.2026, 08:00 18
Футбол
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
12.01.2026, 07:45 2
Футбол
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
11.01.2026, 07:16 4
Футбол
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
12.01.2026, 00:10 1
Футбол
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
11.01.2026, 23:35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем