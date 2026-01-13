Другие новости13 января 2026, 02:22 |
41
0
ФОТО. Итальянская журналистка снова впечатлила своей красотой
Новый пост Инкардоны собрал тысячи лайков и комплиментов
13 января 2026, 02:22
41
0
Итальянская спортивная журналистка Элеонора Инкардона опубликовала новый пост в Instagram со стадиона «Сан-Сиро».
На фото Инкардона позирует в эффектном черном образе с акцентным верхом, дополненном длинным пальто цвета хаки и высокими сапогами.
Наряд подчеркнул фигуру журналистки и сделал образ особенно выразительным и элегантным.
В комментариях пользователи восхищаются внешностью Инкардоны, ее стилем и харизмой, называя ее «королевой» и одной из самых ярких медийных фигур футбольной Европы.
