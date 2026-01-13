Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
13 января 2026, 02:22
ФОТО. Итальянская журналистка снова впечатлила своей красотой

Новый пост Инкардоны собрал тысячи лайков и комплиментов

ФОТО. Итальянская журналистка снова впечатлила своей красотой
Instagram. Элеонора Инкардона

Итальянская спортивная журналистка Элеонора Инкардона опубликовала новый пост в Instagram со стадиона «Сан-Сиро».

На фото Инкардона позирует в эффектном черном образе с акцентным верхом, дополненном длинным пальто цвета хаки и высокими сапогами.

Наряд подчеркнул фигуру журналистки и сделал образ особенно выразительным и элегантным.

В комментариях пользователи восхищаются внешностью Инкардоны, ее стилем и харизмой, называя ее «королевой» и одной из самых ярких медийных фигур футбольной Европы.

Ювентус – Кремонезе – 5:0. Разгром в Турине. Видео голов и обзор матча
ФОТО. Ярослава Магучих впечатлила поклонников новым образом
У кого 8.1? Известна оценка Малиновского за шикарный ассист в Серии А
