Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
13 января 2026, 02:09 | Обновлено 13 января 2026, 02:18
74
0

Полузащитник Реала публично обратился к Алонсо после его ухода

Гюллер поблагодарил Хаби

Полузащитник Реала публично обратился к Алонсо после его ухода
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек мадридського «Реала» Арда Гюлер выразил слова благодарности Хаби Алонсо после его увольнения. Напомним, что 12 января трудовое соглашение с наставником «сливочных» было аннулировано по взаимному согласию сторон.

«Мистер Хаби Алонсо, благодарю Вас за поддержку и то доверие, которое я чувствовал с самого начала. Каждая наша беседа, любой совет и каждое Ваше наставление помогли мне усовершенствовать стиль игры и выйти на качественно новый уровень. Искренне признателен за Ваш вклад в мое развитие. Именно Ваша уверенность во мне позволила мне вырасти как профессионалу.

Желаю Вам и Вашим помощникам только побед в дальнейшей карьере. Ваше влияние навсегда останется со мной», – поделился Гюлер в соцсети Instagram, дополнив публикацию совместным снимком с Алонсо.

