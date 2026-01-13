Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Забарный упустил голевой шанс на 90+2-й мин проигранного матча ПСЖ
Кубок Франции
13 января 2026, 02:24
Илья опасно пробил головой по воротам ФК Париж в поединке 1/16 финала Кубка Франции

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный имел возможность отличиться забитым голом в матче 1/16 финала Кубка Франции против ФК Париж (0:1).

На 90+2-й минуте поединка Забарный опасно пробил головой в сторону ворот соперника после навеса с углового от Дезире Дуэ. К сожалению, мяч прошел рядом с правой штангой.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Забарный упустил шанс сравнять счет для подопечных Луиса Энрике. В итоге столичный гранд Франции проиграл дерби 0:1 и покинул розыгрыш Кубка.

Илья провел на поле весь поединок и получил оценку 6,7 баллов от статистического портала SofaScore.

По теме:
Забарный отреагировал на сенсационное поражение ПСЖ от ФК Париж в Кубке
Сенсационный вылет ПСЖ из Кубка Франции: что сказал Энрике после матча
Скандал в Кубке Франции: нападающий ПСЖ публично обвинил судью
Илья Забарный видео видео голов и обзор Париж ПСЖ Кубок Франции по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
