ВИДЕО. Забарный упустил голевой шанс на 90+2-й мин проигранного матча ПСЖ

Илья опасно пробил головой по воротам ФК Париж в поединке 1/16 финала Кубка Франции
Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный имел возможность отличиться забитым голом в матче 1/16 финала Кубка Франции против ФК Париж (0:1).
На 90+2-й минуте поединка Забарный опасно пробил головой в сторону ворот соперника после навеса с углового от Дезире Дуэ. К сожалению, мяч прошел рядом с правой штангой.
Забарный упустил шанс сравнять счет для подопечных Луиса Энрике. В итоге столичный гранд Франции проиграл дерби 0:1 и покинул розыгрыш Кубка.
Илья провел на поле весь поединок и получил оценку 6,7 баллов от статистического портала SofaScore.
