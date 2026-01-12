Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Валерий Газзаев отличился позорным высказыванием
Бывший тренер «Динамо» Валерий Газзаев, который является гражданином РФ, раскрыл свое отношение к войне в Украине.
«В истории жизни любого государства бывают периоды, когда нужно встать на защиту своей родины, своего народа, своей семьи. Это должен делать каждый гражданин. Вот это называется патриотизм и любовь к Родине», – сказал экс-тренер «Динамо».
Ранее бывший полузащитник киевского Динамо Александр Алиев рассказал о своем общении с экс-тренером «бело-синих» Валерием Газзаевым. Футболист был очень зол на специалиста.
