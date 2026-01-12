Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 08:00 |
401
0

Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину

Валерий Газзаев отличился позорным высказыванием

12 января 2026, 08:00 |
401
0
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Getty Images/Global Images Ukraine. Валерий Газзаев

Бывший тренер «Динамо» Валерий Газзаев, который является гражданином РФ, раскрыл свое отношение к войне в Украине.

«В истории жизни любого государства бывают периоды, когда нужно встать на защиту своей родины, своего народа, своей семьи. Это должен делать каждый гражданин. Вот это называется патриотизм и любовь к Родине», – сказал экс-тренер «Динамо».

Ранее бывший полузащитник киевского Динамо Александр Алиев рассказал о своем общении с экс-тренером «бело-синих» Валерием Газзаевым. Футболист был очень зол на специалиста.

По теме:
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Шахтер или Динамо? Какой клуб имеет наибольший процент владения мячом в УПЛ
ВИДЕО. Гол чемпионства, взлеты и падения. Итоги 2025 года для Динамо
Валерий Газзаев Динамо Киев российско-украинская война
Дмитрий Олийченко Источник: 1927.kiev.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
Футбол | 12 января 2026, 04:30 2
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт

Бразилец ведет переговоры о продлении соглашения

Результаты 1/32 финала Кубка Англии. Потери грандов – МЮ и Тоттенхэм
Футбол | 12 января 2026, 06:23 0
Результаты 1/32 финала Кубка Англии. Потери грандов – МЮ и Тоттенхэм
Результаты 1/32 финала Кубка Англии. Потери грандов – МЮ и Тоттенхэм

Арсенал, Ман Сити и Челси продолжают борьбу, Ливерпуль сыграет 12 января

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало контракт с игроком сборной Украины
Футбол | 11.01.2026, 18:07
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало контракт с игроком сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало контракт с игроком сборной Украины
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
Теннис | 11.01.2026, 17:21
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Теннис | 11.01.2026, 09:29
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
11.01.2026, 05:55 1
Футбол
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
11.01.2026, 10:30 7
Футбол
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
11.01.2026, 09:00
Футбол
МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»
МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»
11.01.2026, 08:08 1
Футбол
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
11.01.2026, 03:42 1
Бокс
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
11.01.2026, 07:31 2
Теннис
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
11.01.2026, 05:12 1
Бокс
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
12.01.2026, 07:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем