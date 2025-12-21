Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
Украина. Премьер лига
21 декабря 2025, 14:08 |
3038
4

АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»

Александр вспомнил, как работал в «Динамо» под руководством Валерия Газзаева

21 декабря 2025, 14:08 |
3038
4 Comments
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
Instagram. Александр Алиев

Бывший полузащитник киевского Динамо Александр Алиев рассказал о своем общении с экс-тренером «бело-синих» Валерием Газзаевым. Футболист был очень зол на специалиста.

«Перед моим уходом в Локомотив, меня вызвал Газзаев – хотел сделать капитаном. Он мне лично сказал: «Помоги мне, пожалуйста, я вижу, что ты и Милевский – лидеры. Помоги! Ты будешь капитаном, а Артем – вице-капитаном». Хотя в то время в команде были опытные игроки: Шовковский, Михалик, Гусев.

На сборах перед Суперкубком он просто говорит, что Милевский будет капитаном. Дело же не в этом, я капитан или нет. Я просто не люблю, когда мне врут – в глаза говорили одно, а получилось совсем другое. Помню, с Игорем Михайловичем тогда зашли в лифт и я ему так и сказал: «Ему усатому пи****су усатому я большую руки не подам». Я просто не хотел с ним работать», – сказал Алиев.

По теме:
Стало известно, собирается ли Скрипник покинуть Зарю
Насыщенная программа. Ворскла на сборах проведет девять спаррингов
На нападающего Динамо нацелилось три клуба. Известна реакция Киева
Валерий Газзаев Александр Алиев Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Суркис
Олег Вахоцкий Источник: YouTube
Оцените материал
(35)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тибо КУРТУА: «Этот парень очень голоден к голам»
Футбол | 21 декабря 2025, 13:28 0
Тибо КУРТУА: «Этот парень очень голоден к голам»
Тибо КУРТУА: «Этот парень очень голоден к голам»

Голкипер «Реала» расхвалил Килиана Мбаппе

В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
Футбол | 21 декабря 2025, 09:45 2
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы

В клубе довольны прогрессом Тиаре

Шапаренко хочет покинуть Динамо, клуб готов его продать – журналист
Футбол | 21.12.2025, 09:45
Шапаренко хочет покинуть Динамо, клуб готов его продать – журналист
Шапаренко хочет покинуть Динамо, клуб готов его продать – журналист
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Футбол | 21.12.2025, 09:21
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Футбол | 20.12.2025, 15:44
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Та ні він натурал в нього сім'я навіть є
Ответить
+2
VIPsector1
Написав би відверто: «Програв капітана Міле в карти». 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Robert Skandinavskiy
Алієв мав чудову кар'єру в Локомотиві Москва. Чому? Бо він ментально росіянин, як і Мілєвський. І там (в Москві) йому було комфортно як людині, як професіоналу. 
Погано, що Газаєв не вигнав (не продав) Алієва та Мілєвського кудись подалі з ДК. 
Той же самий Леоненко - ментальний росіянин. Якби грав в Москві та за збірну росії був би набагато більш успішним ніж в Україні та Києві.
Ментальні росіяни, які малюються під українців, не розуміють .... що в Україні можна стати успішним та щасливим, виключно якщо ти щиро та справді відчуваєш себе українцем.  
Чому ДК перманентно страждає .... після смерті Лобановського - бо це радянський (савєтскій) клуб, який наче б то мав стати українським (але так і не став, лише імітував) ... і ментально  він сформований на базі ментальності Суркісів та Ко (а це ОПЗЖ, анти-українці, завжди були і є).
Бути українцем та імітувати українськість - це 2 величезні різниці. Алієв, як і Мілєвський, як і Леоненко (та багато інших дінамавцєв) - імітатори.
Ответить
0
Популярные новости
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
19.12.2025, 11:01 2
Футбол
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
19.12.2025, 08:54 13
Футбол
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
20.12.2025, 12:55 2
Бокс
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
20.12.2025, 01:07 1
Футбол
Испанский журналист: «Слова Лунина звучат сильнее, чем заявления Алонсо»
Испанский журналист: «Слова Лунина звучат сильнее, чем заявления Алонсо»
19.12.2025, 18:25 1
Футбол
Боб АРУМ: «Что это за ужасное судейство? Он выиграл – это несправедливо»
Боб АРУМ: «Что это за ужасное судейство? Он выиграл – это несправедливо»
19.12.2025, 09:33 4
Бокс
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
20.12.2025, 09:44
Бокс
Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины
Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины
19.12.2025, 09:19 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем