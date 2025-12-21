АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»

Бывший полузащитник киевского Динамо Александр Алиев рассказал о своем общении с экс-тренером «бело-синих» Валерием Газзаевым. Футболист был очень зол на специалиста.

«Перед моим уходом в Локомотив, меня вызвал Газзаев – хотел сделать капитаном. Он мне лично сказал: «Помоги мне, пожалуйста, я вижу, что ты и Милевский – лидеры. Помоги! Ты будешь капитаном, а Артем – вице-капитаном». Хотя в то время в команде были опытные игроки: Шовковский, Михалик, Гусев.

На сборах перед Суперкубком он просто говорит, что Милевский будет капитаном. Дело же не в этом, я капитан или нет. Я просто не люблю, когда мне врут – в глаза говорили одно, а получилось совсем другое. Помню, с Игорем Михайловичем тогда зашли в лифт и я ему так и сказал: «Ему усатому пи****су усатому я большую руки не подам». Я просто не хотел с ним работать», – сказал Алиев.