АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
Александр вспомнил, как работал в «Динамо» под руководством Валерия Газзаева
Бывший полузащитник киевского Динамо Александр Алиев рассказал о своем общении с экс-тренером «бело-синих» Валерием Газзаевым. Футболист был очень зол на специалиста.
«Перед моим уходом в Локомотив, меня вызвал Газзаев – хотел сделать капитаном. Он мне лично сказал: «Помоги мне, пожалуйста, я вижу, что ты и Милевский – лидеры. Помоги! Ты будешь капитаном, а Артем – вице-капитаном». Хотя в то время в команде были опытные игроки: Шовковский, Михалик, Гусев.
На сборах перед Суперкубком он просто говорит, что Милевский будет капитаном. Дело же не в этом, я капитан или нет. Я просто не люблю, когда мне врут – в глаза говорили одно, а получилось совсем другое. Помню, с Игорем Михайловичем тогда зашли в лифт и я ему так и сказал: «Ему усатому пи****су усатому я большую руки не подам». Я просто не хотел с ним работать», – сказал Алиев.
Погано, що Газаєв не вигнав (не продав) Алієва та Мілєвського кудись подалі з ДК.
Той же самий Леоненко - ментальний росіянин. Якби грав в Москві та за збірну росії був би набагато більш успішним ніж в Україні та Києві.
Ментальні росіяни, які малюються під українців, не розуміють .... що в Україні можна стати успішним та щасливим, виключно якщо ти щиро та справді відчуваєш себе українцем.
Чому ДК перманентно страждає .... після смерті Лобановського - бо це радянський (савєтскій) клуб, який наче б то мав стати українським (але так і не став, лише імітував) ... і ментально він сформований на базі ментальності Суркісів та Ко (а це ОПЗЖ, анти-українці, завжди були і є).
Бути українцем та імітувати українськість - це 2 величезні різниці. Алієв, як і Мілєвський, як і Леоненко (та багато інших дінамавцєв) - імітатори.