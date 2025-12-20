Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МИЛЕВСКИЙ: «Мы боялись этого. Не знали, что с нами потом будет»
Украина. Премьер лига
20 декабря 2025, 19:08 | Обновлено 20 декабря 2025, 19:09
1833
0

МИЛЕВСКИЙ: «Мы боялись этого. Не знали, что с нами потом будет»

Экс-нападающий «Динамо» боялся поражений

20 декабря 2025, 19:08 | Обновлено 20 декабря 2025, 19:09
1833
0
МИЛЕВСКИЙ: «Мы боялись этого. Не знали, что с нами потом будет»
Артем Милевский

Экс-нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал о том, что будучи игроком, он боялся поражений:

«Раньше мы боялись проиграть, понимаешь. Раньше мы боялись проиграть, ибо боялись за то, что с нами потом будет. Игорь Михайлович мог зайти... Может сейчас он подобрел чуть-чуть, подобрел, повзрослел. Раньше мы боялись, даже не то, что с «Динамо» в сердце, значок герб... Мы боялись, что с нами будет, если мы проиграли СК «Полтаве». Я бы не пошел в раздевалку, я бы оббежал стадион и даже бы побоялся зайти в раздевалку.

Ранее Артем Милевский высказался о игре «Динамо».

По теме:
Футболист Динамо может сенсационно перебраться в Китай. Сделано предложение
Воспитанник Динамо может усилить киевский клуб. Свободный агент
БУРЯК: «Динамо в еврокубках? Ждем, когда они уже будут мужиками»
Артем Милевский Игорь Суркис Динамо Киев
Даниил Кирияка Источник: YouTube
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Футбол | 20 декабря 2025, 15:44 9
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба

Евгений получил должность в Армате

Вслед за Ярмоленко. Зарубежный клуб хочет переманить известного коуча с УПЛ
Футбол | 19 декабря 2025, 20:27 1
Вслед за Ярмоленко. Зарубежный клуб хочет переманить известного коуча с УПЛ
Вслед за Ярмоленко. Зарубежный клуб хочет переманить известного коуча с УПЛ

Виктор Скрипник может променять Зарю на Актобе

Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Бокс | 20.12.2025, 09:44
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
Футбол | 20.12.2025, 19:17
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
«Грустно и досадно». Испанский журналист отреагировал на суперсейв Лунина
Футбол | 19.12.2025, 23:16
«Грустно и досадно». Испанский журналист отреагировал на суперсейв Лунина
«Грустно и досадно». Испанский журналист отреагировал на суперсейв Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
УАЙЛДЕР: «Извините, но он бы победил Усика. Никто не одолеет его»
УАЙЛДЕР: «Извините, но он бы победил Усика. Никто не одолеет его»
18.12.2025, 21:01 3
Бокс
Рекорд Борковского. Определен победитель мужского спринта КМ в Анси
Рекорд Борковского. Определен победитель мужского спринта КМ в Анси
19.12.2025, 16:27 13
Биатлон
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
20.12.2025, 12:55 2
Бокс
Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины
Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины
19.12.2025, 09:19 5
Футбол
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
19.12.2025, 08:54 12
Футбол
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
19.12.2025, 03:59 6
Футбол
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
20.12.2025, 07:42 3
Футбол
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
20.12.2025, 08:49 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем