МИЛЕВСКИЙ: «Мы боялись этого. Не знали, что с нами потом будет»

Экс-нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал о том, что будучи игроком, он боялся поражений:

«Раньше мы боялись проиграть, понимаешь. Раньше мы боялись проиграть, ибо боялись за то, что с нами потом будет. Игорь Михайлович мог зайти... Может сейчас он подобрел чуть-чуть, подобрел, повзрослел. Раньше мы боялись, даже не то, что с «Динамо» в сердце, значок герб... Мы боялись, что с нами будет, если мы проиграли СК «Полтаве». Я бы не пошел в раздевалку, я бы оббежал стадион и даже бы побоялся зайти в раздевалку.

Ранее Артем Милевский высказался о игре «Динамо».