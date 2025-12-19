Артем МИЛЕВСКИЙ: «Я переживаю за них, грустно от результатов»

Экс-нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский высказался о, игре столичного клуба:

«Сейчас трудно смотреть на Динамо, даже по телевизору. Вот смотрели с Алиевым матч против «Кудровки» (2:1). Очевидно, что в нынешнем сезоне будет трудно бороться за чемпионство.

Я переживаю за них, грустно от результатов. Много анализировал, почему так произошло, но ответа до сих пор нет. Возможно, дело в логистике».

