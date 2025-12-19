Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем МИЛЕВСКИЙ: «Я переживаю за них, грустно от результатов»
Украина. Премьер лига
19 декабря 2025, 09:46 | Обновлено 19 декабря 2025, 10:36
694
0

Артем Милевский

Экс-нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский высказался о, игре столичного клуба:

«Сейчас трудно смотреть на Динамо, даже по телевизору. Вот смотрели с Алиевым матч против «Кудровки» (2:1). Очевидно, что в нынешнем сезоне будет трудно бороться за чемпионство.

Я переживаю за них, грустно от результатов. Много анализировал, почему так произошло, но ответа до сих пор нет. Возможно, дело в логистике».

Ранее Олег Федорчук проехался по топовому игроку «Динамо».

Артем Милевский Динамо Киев
Даниил Кирияка Источник: YouTube
