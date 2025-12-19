Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Не впечатляет». Известный эксперт проехался по топ-игроку Динамо
Лига конференций
19 декабря 2025, 08:47 |
Олег Федорчук раскритиковал оборону столичного клуба в игре с «Ноа»

Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо

Украинский специалист Олег Федорчук проехался по обороне киевского «Динамо», в частности и по Александру Караваеву, после матча шестого тура основного раунда Лиги конференций, в котором его подопечные со счетом 2:0 одолели «Ноа»:

– В начале матча доминировал «Ноа». Это вас в какой-то степени насторожило?

– Для этого еврокубкового сезона «Динамо» это было, в принципе, традиционно. Меня, как и раньше, удивляет, как легко динамовцы позволяют соперникам делать фланговые передачи в штрафную. Дубинчак плохо действует в отборе. Да и Тимчик с Караваевым не впечатляют. На атаку работать у них получается гораздо лучше, а вот со своими прямыми обязанностями крайние защитники не справляются. Поэтому, если ничего не изменить, проблемы останутся.

Динамо Киев Лига конференций Динамо - Ноа Олег Федорчук Александр Тымчик Александр Караваев
Даниил Кирияка Источник: Meta.ua
Gargantua
Михавко и Захарченко там чудили так, что только везение и низкий класс соперника спасло от пропущенного в первом тайме. особенно Михавко. Надо его продавать кому угодно и купить нормального защитника. 
Ответить
+1
Перець
Молодь по троху підтягується все буде добре 
Ответить
+1
