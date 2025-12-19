«Не впечатляет». Известный эксперт проехался по топ-игроку Динамо

Украинский специалист Олег Федорчук проехался по обороне киевского «Динамо», в частности и по Александру Караваеву, после матча шестого тура основного раунда Лиги конференций, в котором его подопечные со счетом 2:0 одолели «Ноа»:

– В начале матча доминировал «Ноа». Это вас в какой-то степени насторожило?

– Для этого еврокубкового сезона «Динамо» это было, в принципе, традиционно. Меня, как и раньше, удивляет, как легко динамовцы позволяют соперникам делать фланговые передачи в штрафную. Дубинчак плохо действует в отборе. Да и Тимчик с Караваевым не впечатляют. На атаку работать у них получается гораздо лучше, а вот со своими прямыми обязанностями крайние защитники не справляются. Поэтому, если ничего не изменить, проблемы останутся.