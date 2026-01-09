Вулверхэмптон – Шрусбери. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Матч начнется 10 января в 14:15 по Киеву
В субботу, 10 января, состоится поединок 1/32 финала Кубка Англии между «Вулверхэмптоном» и «Шрусбери». По киевскому времени игра начнется в 14.15.
Вулверхэмптон
Для «волков» текущий сезон проходит, мягко говоря, катастрофически. За 21 тур Премьер-лиги команде удалось набрать лишь 7 зачетных пунктов, которые пока позволяют ей занимать только 20-е, последнее место турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны сейчас составляет уже 14 баллов.
В Кубке английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/8 финала после поражения 4:3 против «Челси».
Шрусбери
Коллектив, выступающий во Второй лиге Англии (4-й по силе дивизион), также демонстрирует плохие результаты. После 24-х туров собственной лиги «Шрусбери» имеет на балансе всего 19 очков, благодаря которым сейчас занимает 22-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета пока составляет всего 2 балла.
На пути в 1/32 финала Кубка Англии
«Шрусбери» выбили «Саут Шилдс» и «Сатон».
Личные встречи
В последний раз клубы играли между собой еще в 2019 году в рамках Кубка Англии. Тогда победу со счетом 3:2 одержал «Вулверхэмптон».
Интересные факты
- «Вулверхэмптон» завоевал 5/7 своих очков в Премьер-лиге за последние 3 игры.
- «Шрусбери» не может сохранить ворота сухими уже 9 игр подряд.
- Безвыигрышная серия «Шрусбери» продолжается уже 8 матчей подряд (если не учитывать экстратаймы).
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.62.
14:15
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Майя Джама выступила с публичным предупреждением ИИ
Виталий показал лучший результат в личной гонке сезона