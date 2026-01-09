Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вулверхэмптон – Шрусбери. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Кубок Англии
Вулверхэмптон
10.01.2026 14:15 - : -
Шрюсбери Таун
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Англии
09 января 2026, 10:54 | Обновлено 09 января 2026, 11:11
3
0

Вулверхэмптон – Шрусбери. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Матч начнется 10 января в 14:15 по Киеву

09 января 2026, 10:54 | Обновлено 09 января 2026, 11:11
3
0
Вулверхэмптон – Шрусбери. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
ФК Вулверхэмптон

В субботу, 10 января, состоится поединок 1/32 финала Кубка Англии между «Вулверхэмптоном» и «Шрусбери». По киевскому времени игра начнется в 14.15.

Вулверхэмптон

Для «волков» текущий сезон проходит, мягко говоря, катастрофически. За 21 тур Премьер-лиги команде удалось набрать лишь 7 зачетных пунктов, которые пока позволяют ей занимать только 20-е, последнее место турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны сейчас составляет уже 14 баллов.

В Кубке английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/8 финала после поражения 4:3 против «Челси».

Шрусбери

Коллектив, выступающий во Второй лиге Англии (4-й по силе дивизион), также демонстрирует плохие результаты. После 24-х туров собственной лиги «Шрусбери» имеет на балансе всего 19 очков, благодаря которым сейчас занимает 22-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета пока составляет всего 2 балла.

На пути в 1/32 финала Кубка Англии
«Шрусбери» выбили «Саут Шилдс» и «Сатон».

Личные встречи

В последний раз клубы играли между собой еще в 2019 году в рамках Кубка Англии. Тогда победу со счетом 3:2 одержал «Вулверхэмптон».

Интересные факты

  • «Вулверхэмптон» завоевал 5/7 своих очков в Премьер-лиге за последние 3 игры.
  • «Шрусбери» не может сохранить ворота сухими уже 9 игр подряд.
  • Безвыигрышная серия «Шрусбери» продолжается уже 8 матчей подряд (если не учитывать экстратаймы).

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.62.

Прогноз Sport.ua
Вулверхэмптон
10 января 2026 -
14:15
Шрюсбери Таун
Тотал больше 3 1.62 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Хетафе – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эвертон – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене
Вулверхэмптон Шрусбери Таун прогнозы прогнозы на футбол Кубок Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Девушка футболиста АПЛ выступила против Grok AI Илона Маска
Футбол | 09 января 2026, 09:10 0
ФОТО. Девушка футболиста АПЛ выступила против Grok AI Илона Маска
ФОТО. Девушка футболиста АПЛ выступила против Grok AI Илона Маска

Майя Джама выступила с публичным предупреждением ИИ

Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Биатлон | 08 января 2026, 13:50 1
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира

Виталий показал лучший результат в личной гонке сезона

Нет Усика, есть россиянин. Названы соперники Фьюри для возвращения в бокс
Бокс | 09.01.2026, 03:23
Нет Усика, есть россиянин. Названы соперники Фьюри для возвращения в бокс
Нет Усика, есть россиянин. Названы соперники Фьюри для возвращения в бокс
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Футбол | 09.01.2026, 08:33
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Футбол | 09.01.2026, 06:02
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
08.01.2026, 14:22 22
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника
07.01.2026, 22:20
Футбол
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
07.01.2026, 21:20
Футбол
Камбек с разгромом. Костюк удачно начала сезон, одолев Путинцеву в Брисбене
Камбек с разгромом. Костюк удачно начала сезон, одолев Путинцеву в Брисбене
07.01.2026, 11:05 16
Теннис
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
08.01.2026, 05:05 53
Бокс
Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
07.01.2026, 14:55 28
Футбол
Во Франции оправдали защитника ПСЖ Илью Забарного
Во Франции оправдали защитника ПСЖ Илью Забарного
07.01.2026, 22:16 3
Футбол
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
08.01.2026, 09:57 4
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем