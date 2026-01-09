В субботу, 10 января, состоится поединок 1/32 финала Кубка Англии между «Вулверхэмптоном» и «Шрусбери». По киевскому времени игра начнется в 14.15.

Вулверхэмптон

Для «волков» текущий сезон проходит, мягко говоря, катастрофически. За 21 тур Премьер-лиги команде удалось набрать лишь 7 зачетных пунктов, которые пока позволяют ей занимать только 20-е, последнее место турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны сейчас составляет уже 14 баллов.

В Кубке английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/8 финала после поражения 4:3 против «Челси».

Шрусбери

Коллектив, выступающий во Второй лиге Англии (4-й по силе дивизион), также демонстрирует плохие результаты. После 24-х туров собственной лиги «Шрусбери» имеет на балансе всего 19 очков, благодаря которым сейчас занимает 22-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета пока составляет всего 2 балла.

На пути в 1/32 финала Кубка Англии

«Шрусбери» выбили «Саут Шилдс» и «Сатон».

Личные встречи

В последний раз клубы играли между собой еще в 2019 году в рамках Кубка Англии. Тогда победу со счетом 3:2 одержал «Вулверхэмптон».

Интересные факты

«Вулверхэмптон» завоевал 5/7 своих очков в Премьер-лиге за последние 3 игры.

«Шрусбери» не может сохранить ворота сухими уже 9 игр подряд.

Безвыигрышная серия «Шрусбери» продолжается уже 8 матчей подряд (если не учитывать экстратаймы).

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.62.