Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шок в Кубке Англии. Команда шестого дивизиона выбила обладателя трофея
Кубок Англии
Мэкклсфилд
10.01.2026 14:15 – FT 2 : 1
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Англии
10 января 2026, 16:15 | Обновлено 10 января 2026, 16:26
356
0

Шок в Кубке Англии. Команда шестого дивизиона выбила обладателя трофея

Кристал Пэлас покидает турнир

10 января 2026, 16:15 | Обновлено 10 января 2026, 16:26
356
0
Шок в Кубке Англии. Команда шестого дивизиона выбила обладателя трофея
Sky Sports

В субботу проходят матчи 3-го раунда Кубка Англии. И сразу не обошлось без сенсации, потому что вылетел действующий обладатель трофея Кристал Пэлас.

И от кого вылетел – от команды шестого по счету дивизиона Маклсфилд Таун. На своем поле команда обыграла Кристал Пэлас со счетом 2:1.

Между Кристал Пэлас и Маклсфилд Таун 117 позиций в таблице – рекорд турнира.

Среди других результатов отметим успех Вулверхэмптона 6:1 с хет-триком форварда Ларсена, а также победу Лестера.

Кубок Англии. 3-й раунд

Маклсфилд – Кристал Пэлас 2:1
Голы: Доусон, 43, Бакли-Риккеттс, 60 – Пино, 90

Челтенхэм – Лестер 0:2
Голы: Дака, 23, Мавидиди, 45

Вулверхэмптон – Шрусбери 6:1
Голы: Ларсен, 9, 41, 58, Ариас, 11, Гомес, 86, Арокадаре, 89 – Маркис, 26

По теме:
Сыграет ли Ярмолюк? Известны составы на матч Шеффилд Уэнсдей – Брентфорд
У Эвертона проблемы. Миколенко заинтересовался европейский гранд
Шеффилд Уэнсдей – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Англии по футболу Кристал Пэлас Эвертон Виталий Миколенко Сандерленд Вулверхэмптон Шрусбери Таун Лестер
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Футбол | 10 января 2026, 08:47 16
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины

В свое время Гладкий и Худжамов могли оказаться в Киеве

Египет – Кот-д'Ивуар. Прогноз на четвертьфинал Кубка африканских наций
Футбол | 10 января 2026, 14:23 0
Египет – Кот-д'Ивуар. Прогноз на четвертьфинал Кубка африканских наций
Египет – Кот-д'Ивуар. Прогноз на четвертьфинал Кубка африканских наций

Поединок состоится 10 января и начнется 21:00 по Киеву

Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Футбол | 09.01.2026, 21:21
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Намек на Зинченко? Шон Дайч разнес игроков Ноттингема после провала в Кубке
Футбол | 10.01.2026, 11:17
Намек на Зинченко? Шон Дайч разнес игроков Ноттингема после провала в Кубке
Намек на Зинченко? Шон Дайч разнес игроков Ноттингема после провала в Кубке
Жена звезды Шахтера: «Вы – тупые существа»
Война | 09.01.2026, 15:05
Жена звезды Шахтера: «Вы – тупые существа»
Жена звезды Шахтера: «Вы – тупые существа»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
09.01.2026, 12:27 41
Теннис
Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
09.01.2026, 13:29 1
Теннис
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
09.01.2026, 07:42 4
Футбол
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
09.01.2026, 19:05 19
Футбол
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
09.01.2026, 04:32
Бокс
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
08.01.2026, 16:48
Бокс
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
09.01.2026, 13:43 48
Война
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
09.01.2026, 08:03 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем