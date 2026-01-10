Шок в Кубке Англии. Команда шестого дивизиона выбила обладателя трофея

В субботу проходят матчи 3-го раунда Кубка Англии. И сразу не обошлось без сенсации, потому что вылетел действующий обладатель трофея Кристал Пэлас.

И от кого вылетел – от команды шестого по счету дивизиона Маклсфилд Таун. На своем поле команда обыграла Кристал Пэлас со счетом 2:1.

Между Кристал Пэлас и Маклсфилд Таун 117 позиций в таблице – рекорд турнира.

Среди других результатов отметим успех Вулверхэмптона 6:1 с хет-триком форварда Ларсена, а также победу Лестера.

Кубок Англии. 3-й раунд

Маклсфилд – Кристал Пэлас 2:1

Голы: Доусон, 43, Бакли-Риккеттс, 60 – Пино, 90

Челтенхэм – Лестер 0:2

Голы: Дака, 23, Мавидиди, 45

Вулверхэмптон – Шрусбери 6:1

Голы: Ларсен, 9, 41, 58, Ариас, 11, Гомес, 86, Арокадаре, 89 – Маркис, 26