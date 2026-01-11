Мэкклсфилд

Маклсфилд – Кристал Пэлас – 2:1. Исторический апсет. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1/32 финала Кубка Англии
В субботу, 10 января 2026 года, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между «Маклсфилдом» и «Кристал Пэлас».
Игра прошла на стадионе «Мосс Роуз» и завершилась со счетом 2:1 в пользу домашней команды.
«Маклсфилд Таун» стал первой непрофессиональной командой с 1908 года, которая в Кубке Англии сумела выбить действующего обладателя трофея.
Кубок Англии 2025/26. 1/32 финала, 10 января
Маклсфилд – Кристал Пэлас – 2:1
Голы: Доусон, 43, Бакли-Рикеттс, 60 – Пино, 90
Видеообзор матча
События матча
