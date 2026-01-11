Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Маклсфилд – Кристал Пэлас – 2:1. Исторический апсет. Видеообзор матча
Кубок Англии
Мэкклсфилд
10.01.2026 14:15 – FT 2 : 1
Кристал Пэлас
Англия
11 января 2026, 13:23 | Обновлено 11 января 2026, 13:38
42
1

Маклсфилд – Кристал Пэлас – 2:1. Исторический апсет. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1/32 финала Кубка Англии

Маклсфилд – Кристал Пэлас – 2:1. Исторический апсет. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 10 января 2026 года, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между «Маклсфилдом» и «Кристал Пэлас».

Игра прошла на стадионе «Мосс Роуз» и завершилась со счетом 2:1 в пользу домашней команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Маклсфилд Таун» стал первой непрофессиональной командой с 1908 года, которая в Кубке Англии сумела выбить действующего обладателя трофея.

Кубок Англии 2025/26. 1/32 финала, 10 января

Маклсфилд – Кристал Пэлас – 2:1

Голы: Доусон, 43, Бакли-Рикеттс, 60 – Пино, 90

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Йереми Пино (Кристал Пэлас).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Isaac Buckley-Ricketts (Мэкклсфилд).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Paul Dawson (Мэкклсфилд), асcист Luke Duffy.
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
