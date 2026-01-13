Владелец сенсационного Максфилда: «Я купил этот клуб после 4 дней пьянства»

Владелец «Маклсфилда» Роб Смезерст поделился эмоциями после сенсационной победы своей команды над «Кристал Пэлас» в Кубке Англии.

Клуб из шестого дивизиона Англии совершил один из крупнейших сюрпризов в истории турнира, выбив действующего обладателя трофея. Матч состоялся на стадионе «Мосс Роуз», Смезерст присутствовал на трибунах и стал свидетелем исторического события. Для «Маклсфилда» это самая громкая победа с момента создания клуба.

Роб Смезерст приобрел «Маклсфилд» в 2020 году после банкротства «Маклсфилд Таун». Клуб был сформирован как феникс-команда и за 5 лет прошел путь от низших лиг до возвращения в шестой дивизион, куда вышел по итогам прошлого сезона. Сам владелец рассказал, что покупка клуба произошла спонтанно – он оформил сделку через сайт по продаже недвижимости Rightmove.

После победы над «Кристал Пэлас» Роб Смезерст не скрывал восхищения масштабом события. Он отметил эмоции болельщиков, которые выбежали на поле после финального свистка, и подчеркнул, что еще несколько лет назад не мог представить подобного развития событий.

Роб Смезерст: «Это невероятные сцены, у меня нет слов – это то, из чего сделаны мечты. Видеть, как все болельщики Макка выбегают на поле, показывает, насколько это было важно для всех, и для меня, человека, который купил этот клуб 5 лет назад, – я никогда и представить не мог, что сегодня может случиться что-то подобное. Я купил его через Rightmove после 4 дней пьянки и толком не помню момент покупки. И посмотрите, где мы сейчас. Это невероятно. Думаю, я уже запланировал поездку на Ибицу с парнями. Надеюсь, нет. Не прямо сейчас, но, думаю, да. Определенно. Ни за что в мире я не мог представить, что такое произойдет. Это «Кристал Пэлас», абсолютно классная команда, и в голове я думал, что мы, возможно, проиграем 0:6, 0:7. Но я никогда не видел ничего подобного. Игроки просто сумасшедшие».

Особый резонанс победе добавил тот факт, что «Маклсфилд» находится на 117 позиций ниже «Кристал Пэлас» в футбольной иерархии Англии. «Орлы» стали первыми действующими обладателями Кубка Англии, которые вылетели от любительского клуба с 1909 года.

С лета команду возглавляет Джон Руни – младший брат Уэйна Руни, который присутствовал на матче в качестве футбольного эксперта. Во время игры болельщики «Маклсфилда» даже в шутку адресовали кричалки Уэйну Руни, сравнивая его с братом. Победа над «Кристал Пэлас» является одной из крупнейших сенсаций в истории Кубка Англии и серьезным успехом в истории «Маклсфилда».

Видеообзор матча. Маклсфилд – Кристал Пэлас – 2:1