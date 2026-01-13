Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владелец сенсационного Максфилда: «Я купил этот клуб после 4 дней пьянства»
Кубок Англии
Мэкклсфилд
10.01.2026 14:15 – FT 2 : 1
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
13 января 2026, 03:41 | Обновлено 13 января 2026, 04:23
120
0

Владелец сенсационного Максфилда: «Я купил этот клуб после 4 дней пьянства»

Команда 6-го дивизиона выбила Кристал Пэлас, обладателя трофея Кубка Англии

13 января 2026, 03:41 | Обновлено 13 января 2026, 04:23
120
0
Владелец сенсационного Максфилда: «Я купил этот клуб после 4 дней пьянства»
ФК Маклсфилд

Владелец «Маклсфилда» Роб Смезерст поделился эмоциями после сенсационной победы своей команды над «Кристал Пэлас» в Кубке Англии.

Клуб из шестого дивизиона Англии совершил один из крупнейших сюрпризов в истории турнира, выбив действующего обладателя трофея. Матч состоялся на стадионе «Мосс Роуз», Смезерст присутствовал на трибунах и стал свидетелем исторического события. Для «Маклсфилда» это самая громкая победа с момента создания клуба.

Роб Смезерст приобрел «Маклсфилд» в 2020 году после банкротства «Маклсфилд Таун». Клуб был сформирован как феникс-команда и за 5 лет прошел путь от низших лиг до возвращения в шестой дивизион, куда вышел по итогам прошлого сезона. Сам владелец рассказал, что покупка клуба произошла спонтанно – он оформил сделку через сайт по продаже недвижимости Rightmove.

После победы над «Кристал Пэлас» Роб Смезерст не скрывал восхищения масштабом события. Он отметил эмоции болельщиков, которые выбежали на поле после финального свистка, и подчеркнул, что еще несколько лет назад не мог представить подобного развития событий.

Роб Смезерст: «Это невероятные сцены, у меня нет слов – это то, из чего сделаны мечты. Видеть, как все болельщики Макка выбегают на поле, показывает, насколько это было важно для всех, и для меня, человека, который купил этот клуб 5 лет назад, – я никогда и представить не мог, что сегодня может случиться что-то подобное.

Я купил его через Rightmove после 4 дней пьянки и толком не помню момент покупки. И посмотрите, где мы сейчас. Это невероятно. Думаю, я уже запланировал поездку на Ибицу с парнями. Надеюсь, нет. Не прямо сейчас, но, думаю, да. Определенно.

Ни за что в мире я не мог представить, что такое произойдет. Это «Кристал Пэлас», абсолютно классная команда, и в голове я думал, что мы, возможно, проиграем 0:6, 0:7. Но я никогда не видел ничего подобного. Игроки просто сумасшедшие».

Особый резонанс победе добавил тот факт, что «Маклсфилд» находится на 117 позиций ниже «Кристал Пэлас» в футбольной иерархии Англии. «Орлы» стали первыми действующими обладателями Кубка Англии, которые вылетели от любительского клуба с 1909 года.

С лета команду возглавляет Джон Руни – младший брат Уэйна Руни, который присутствовал на матче в качестве футбольного эксперта. Во время игры болельщики «Маклсфилда» даже в шутку адресовали кричалки Уэйну Руни, сравнивая его с братом. Победа над «Кристал Пэлас» является одной из крупнейших сенсаций в истории Кубка Англии и серьезным успехом в истории «Маклсфилда».

Видеообзор матча. Маклсфилд – Кристал Пэлас – 2:1

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Йереми Пино (Кристал Пэлас).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Isaac Buckley-Ricketts (Мэкклсфилд).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Paul Dawson (Мэкклсфилд), асcист Luke Duffy.
По теме:
Слот не сдержал эмоций: Вирц перевернул игру со скамьи
Ліверпуль – Барнслі – 4:1. Разгром в Кубке Англии. Видео голов и обзор
Ливерпуль переиграл Барнсли и вышел в 1/16 финала Кубка Англии
Кристал Пэлас Кубок Англии по футболу Маклсфилд Таун алкоголь
Николай Степанов Источник: The Sun
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
Футбол | 12 января 2026, 08:30 4
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта

Украинец может оказаться в «Страсбурге» или «Севилье»

Воспитанник Динамо, которому указали на дверь, вернется в Киев
Футбол | 13 января 2026, 04:32 0
Воспитанник Динамо, которому указали на дверь, вернется в Киев
Воспитанник Динамо, которому указали на дверь, вернется в Киев

Полегенько будет играть за «Оболонь»

Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Футбол | 12.01.2026, 08:00
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
Футбол | 12.01.2026, 19:18
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
Футбол | 13.01.2026, 00:07
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Боксер, который побеждал Усика, выступил с критикой в адрес Александра
Боксер, который побеждал Усика, выступил с критикой в адрес Александра
11.01.2026, 06:32 7
Бокс
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
12.01.2026, 12:57 3
Футбол
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
11.01.2026, 08:05 20
Теннис
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
11.01.2026, 06:23
Футбол
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
12.01.2026, 00:25 2
Бокс
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
11.01.2026, 09:00
Футбол
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
12.01.2026, 06:55
Футбол
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
11.01.2026, 03:42 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем