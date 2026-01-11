В субботу, 10 января 2026 года, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между «Вулверхэмптоном» и «Шрусбери Таун».

Игра прошла на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне и завершилась со счетом 6:1 в пользу домашней команды.

Хет-трик и голевую передачу в этой встрече оформил нападающий сборной Норвегии Йорген Странд Ларсен.

Кубок Англии 2025/26. 1/32 финала, 10 января

Вулверхэмптон – Шрусбери – 6:1

Голы: Ларсен, 9, 41, 58, Ариас, 11, Гомеш, 86, Арокодаре, 89 – Маркис, 26

Видеообзор матча