Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вулверхэмптон – Шрусбери – 6:1. Хет-трик Ларсена. Видео голов и обзор матча
Кубок Англии
Вулверхэмптон
10.01.2026 14:15 – FT 6 : 1
Шрюсбери Таун
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 января 2026, 13:44 | Обновлено 11 января 2026, 14:15
27
0

Вулверхэмптон – Шрусбери – 6:1. Хет-трик Ларсена. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1/32 финала Кубка Англии

11 января 2026, 13:44 | Обновлено 11 января 2026, 14:15
27
0
Вулверхэмптон – Шрусбери – 6:1. Хет-трик Ларсена. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 10 января 2026 года, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между «Вулверхэмптоном» и «Шрусбери Таун».

Игра прошла на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне и завершилась со счетом 6:1 в пользу домашней команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хет-трик и голевую передачу в этой встрече оформил нападающий сборной Норвегии Йорген Странд Ларсен.

Кубок Англии 2025/26. 1/32 финала, 10 января

Вулверхэмптон – Шрусбери – 6:1

Голы: Ларсен, 9, 41, 58, Ариас, 11, Гомеш, 86, Арокодаре, 89 – Маркис, 26

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Толуваласе Арокодаре (Вулверхэмптон).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Родригу Гомеш (Вулверхэмптон), асcист Толуваласе Арокодаре.
58’
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Вулверхэмптон), асcист Джон Арьяс.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Вулверхэмптон).
26’
ГОЛ ! С пенальти забил Джон Марквис (Шрюсбери Таун).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Арьяс (Вулверхэмптон), асcист Йорген Странд-Ларсен.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Вулверхэмптон), асcист Хван Хи Чан.
По теме:
Сток Сити – Ковентри – 1:0. 90 минут Таловерова. Видео гола и обзор матча
Чарльтон – Челси – 1:5. Лондонская феерия в Кубке Англии. Видео голов
Маклсфилд – Кристал Пэлас – 2:1. Исторический апсет. Видеообзор матча
Вулверхэмптон Кубок Англии по футболу видео голов и обзор Шрусбери Таун Йорген Странд Ларсен Джон Ариас Толу Арокодаре
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Футбол | 10 января 2026, 14:19 0
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!

Центральный поединок тура пройдет 11 января

Фиорентина – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 11 января 2026, 12:28 0
Фиорентина – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Фиорентина – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 11 января и начнется в 16:00 по Киеву

Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Футбол | 11.01.2026, 09:00
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
ФОТО. Костюк получила утешительный приз после финала WTA 500 в Брисбене
Теннис | 11.01.2026, 10:03
ФОТО. Костюк получила утешительный приз после финала WTA 500 в Брисбене
ФОТО. Костюк получила утешительный приз после финала WTA 500 в Брисбене
Финал Брисбена поднимет Марту Костюк в топ-20 рейтинга WTA
Теннис | 10.01.2026, 15:10
Финал Брисбена поднимет Марту Костюк в топ-20 рейтинга WTA
Финал Брисбена поднимет Марту Костюк в топ-20 рейтинга WTA
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
11.01.2026, 07:16
Футбол
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
11.01.2026, 05:55 1
Футбол
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
09.01.2026, 10:01 15
Теннис
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
09.01.2026, 09:33 1
Бокс
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
11.01.2026, 07:31 2
Теннис
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
10.01.2026, 08:47 16
Футбол
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
10.01.2026, 09:07 4
Футбол
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
10.01.2026, 14:57
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем