Вулверхэмптон – Шрусбери – 6:1. Хет-трик Ларсена. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1/32 финала Кубка Англии
В субботу, 10 января 2026 года, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между «Вулверхэмптоном» и «Шрусбери Таун».
Игра прошла на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне и завершилась со счетом 6:1 в пользу домашней команды.
Хет-трик и голевую передачу в этой встрече оформил нападающий сборной Норвегии Йорген Странд Ларсен.
Кубок Англии 2025/26. 1/32 финала, 10 января
Вулверхэмптон – Шрусбери – 6:1
Голы: Ларсен, 9, 41, 58, Ариас, 11, Гомеш, 86, Арокодаре, 89 – Маркис, 26
Видеообзор матча
События матча
