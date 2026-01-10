Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Худший водитель АПЛ среди футболистов
10 января 2026, 01:51 | Обновлено 10 января 2026, 01:53
Уэсли Фофана – уже мем

Getty Images/Global Images Ukraine. Уэсли Фофана

Защитник «Челси» Уэсли Фофана довел количество штрафных баллов на водительском удостоверении до 50 после очередного превышения скорости.

24-летнего футболиста зафиксировала камера в 1:30 ночи – он ехал 54 мили/ч в зоне 40 на своем Rolls-Royce Cullinan стоимостью около £300 тысяч в Туикенеме (юго-запад Лондона).

Фофана, уже лишенный прав до мая 2027 года, признал вину. Это стало его десятой дорожной судимостью менее чем за год. Суд оштрафовал игрока на £1062 и добавил три балла. Для запрета на вождение в Великобритании достаточно 12, однако у футболиста их теперь 50.

Адвокат игрока сообщил, что Фофана зарабатывает более £200 тысяч в неделю, а перед возвращением за руль ему придется заново сдавать экзамен. Магистрат назвал футболиста «систематическим нарушителем».

Ранее Фофана уже избегал тюрьмы по делу об опасном вождении на Lamborghini и получил 300 часов общественных работ. Он также известен инцидентом, в котором сбил актера Дина Гаффни.

Футболист перешел в «Челси» в 2022 году за £70 млн, но из-за травм провел в текущем сезоне всего 10 матчей АПЛ.

Максим Лапченко Источник: Daily Mail
