Барселона работает над продлением контракта травмированного игрока

Каталонская «Барселона» планирует продлить сотрудничество с центральным защитником Андреасом Кристенсеном, контракт которого истекает летом 2026 года.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «сине-гранатовые» рассчитывают договориться с игроком о продлении контракта еще на один сезон.

Переговоры клуба и футболиста о финансовой части нового соглашения будут продолжаться на протяжении следующих дней.

Напомним, что Андреас получил неприятную травму на тренировке и выбыл до конца текущего сезона.

За три с половиной года в каталонском клубе защитник из Дании провел 97 матчей, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.