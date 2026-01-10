Барселона работает над продлением контракта травмированного игрока
Каталонцы мечтают сохранить Андреаса Кристенсена еще на сезон
Каталонская «Барселона» планирует продлить сотрудничество с центральным защитником Андреасом Кристенсеном, контракт которого истекает летом 2026 года.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «сине-гранатовые» рассчитывают договориться с игроком о продлении контракта еще на один сезон.
Переговоры клуба и футболиста о финансовой части нового соглашения будут продолжаться на протяжении следующих дней.
Напомним, что Андреас получил неприятную травму на тренировке и выбыл до конца текущего сезона.
За три с половиной года в каталонском клубе защитник из Дании провел 97 матчей, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.
🚨🔵🔴 Barcelona are planning to get new deal agreed with Andreas Christensen for one more season.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2026
Talks will continue in the next weeks over financial agreement. pic.twitter.com/xuvaCg9kx3
