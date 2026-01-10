Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барселона работает над продлением контракта травмированного игрока
Испания
10 января 2026, 08:42 | Обновлено 10 января 2026, 08:44
221
0

Барселона работает над продлением контракта травмированного игрока

Каталонцы мечтают сохранить Андреаса Кристенсена еще на сезон

Getty Images/Global Images Ukraine. Андреас Кристенсен

Каталонская «Барселона» планирует продлить сотрудничество с центральным защитником Андреасом Кристенсеном, контракт которого истекает летом 2026 года.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «сине-гранатовые» рассчитывают договориться с игроком о продлении контракта еще на один сезон.

Переговоры клуба и футболиста о финансовой части нового соглашения будут продолжаться на протяжении следующих дней.

Напомним, что Андреас получил неприятную травму на тренировке и выбыл до конца текущего сезона.

За три с половиной года в каталонском клубе защитник из Дании провел 97 матчей, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

Андреас Кристенсен Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига продление контракта
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
