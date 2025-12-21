Игрок Барселоны получил травму на тренировке и выбыл к концу сезона
Андреасу Кристенсену диагностировали частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена
Датский центральный защитник каталонской «Барселоны» Андреас Кристенсен получил травму на тренировке, сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что 29-летнему футболисту диагностировали частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. С такой травмой игрок выбыл до завершения нынешней кампании.
В сезоне 2024/25 Андреас Кристенсен провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
Ранее Ханси Флик выбрал Андреаса Кристенсена как одного из футболистов, которые должны покинуть «Барселону».
The first team player Andreas Christensen has a partial tear of the anterior cruciate ligament in his left knee as the result of an unfortunate twist of the knee in Saturday’s training session. After tests carried out on the player, a conservative course of treatment has been… pic.twitter.com/QdhnNbgyYU— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 21, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрея ждут в Чернигове
Первая тренировка у луганчан – 15 января