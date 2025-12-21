Игрок Барселоны получил травму на тренировке и выбыл к концу сезона

Датский центральный защитник каталонской «Барселоны» Андреас Кристенсен получил травму на тренировке, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что 29-летнему футболисту диагностировали частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. С такой травмой игрок выбыл до завершения нынешней кампании.

В сезоне 2024/25 Андреас Кристенсен провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Ранее Ханси Флик выбрал Андреаса Кристенсена как одного из футболистов, которые должны покинуть «Барселону».