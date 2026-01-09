В субботу, 10 января, состоится поединок 1/32 финала Кубка Англии между «Ньюкаслом» и «Борнмутом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Ньюкасл

Несмотря на отчасти не слишком уверенную игру, коллектив демонстрирует неплохие результаты. За 21 тур Премьер-лиги «сорокам» удалось набрать 32 зачетных пункта, благодаря которым они сейчас находятся на 6-м месте турнирной таблицы. Однако сейчас клубы размещаются очень плотно – и от 4-й, и от 12-й ступени «Ньюкасл» отделяет всего 3 балла. В Кубке английской лиги коллектив дошел до полуфинала, где встретится с «Манчестер Сити».

За 6 поединков Лиги чемпионов англичанам удалось набрать 10 зачетных пунктов, позволяющих занимать 12-ю позицию общей таблицы соревнований. Расстояние от необходимого топ-8 составляет всего 2 балла.

Борнмут

Для «вишен» текущий сезон складывается не лучшим образом – несмотря на хороший старый, в последних играх клуб сдал. Тем не менее, за 21 матч Премьер-лиги «Борнмут» набрал 26 зачетных пунктов, позволяющих ему занимать 15-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета на данный момент составляет 12 баллов.

Из Кубка английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/32 финала от «Брентфорда».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Борнмут». «Вишням» удалось одержать 2 победы, а еще 3 игры завершились вничью.

Интересные факты

За последние 14 игр «Ньюкасл» лишь раз сохранил ворота сухими.

В предыдущих 12 играх «Борнмут» имеет всего 1 победу.

Безвыигрышная выездная серия «вишен» длится уже 8 игр.

Прогноз

Я поставлю на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.62.