Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ньюкасл – Борнмут – 3:3 (пен. 7:6). Триллер в Кубке Англии. Видео голов
Кубок Англии
Ньюкасл
10.01.2026 17:00 – FT 3 : 3
7 : 6 Серия пенальти Серия пенальти
Борнмут
Кубок Англии
11 января 2026, 13:12
61
0

Ньюкасл – Борнмут – 3:3 (пен. 7:6). Триллер в Кубке Англии. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии 2025/26

11 января 2026, 13:12
61
0
Ньюкасл – Борнмут – 3:3 (пен. 7:6). Триллер в Кубке Англии. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

11 января Ньюкасл и Борнмут устроили голевое шоу в матче 1/32 финала Кубка Англии 2025/26.

После окончания основного времени счет был 2:2. В овертаймах команды обменялись голами, поэтому победитель был определен по пенальти.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В серии 11-метровых ударов точнее оказались сороки – 7:6.

Кубок Англии 2025/26. 1/32 финала, 10 января

Ньюкасл – Борнмут – 3:3 (пен. 7:6)

Голы: Барнс, 50, Гордон, 90+5 (пен.), Барнс, 118 – Скотт, 62, Брукс, 68, Тавернье, 120+2

Серия пенальти: Гордон (1:0), Тавернье (1:1), Вольтемаде (1:1), Эванилсон (1:1), Бруно (1:1), Кук (1:2), Тонали (2:2), Хименес (2:2), Жоэлинтон (3:2), Сенеси (3:3), Холл (4:3), Хилл (4:4), Милей (5:4), Труффер (5:5), Барнс (6:5), Смит (6:6), Тиау (7:6), Дикаите (7:6)

Видеообзор матча

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Малик Тшау (Ньюкасл).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Адам Смит (Борнмут).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Харви Барнс (Ньюкасл).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Адриен Трюффер (Борнмут).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Льюис Майли (Ньюкасл).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Джеймс Хилл (Борнмут).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Льюис Холл (Ньюкасл).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Маркос Сенеси (Борнмут).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Жоэлинтон (Ньюкасл).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Сандро Тонали (Ньюкасл).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Льюис Кук (Борнмут).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Маркус Таверньер (Борнмут).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
120’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Таверньер (Борнмут), асcист Алекс Хименес.
118’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Ньюкасл), асcист Энтони Гордон.
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Дэвид Брукс (Борнмут).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Скотт (Борнмут), асcист Эванилсон.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Ньюкасл), асcист Ник Вольтемаде.
Ньюкасл Борнмут Кубок Англии по футболу пенальти серия пенальти Скотт Брукс Энтони Гордон Харви Барнс Алекс Скотт Маркус Тавернье Ньюкасл - Борнмут видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии
