Ньюкасл – Борнмут – 3:3 (пен. 7:6). Триллер в Кубке Англии. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии 2025/26
11 января Ньюкасл и Борнмут устроили голевое шоу в матче 1/32 финала Кубка Англии 2025/26.
После окончания основного времени счет был 2:2. В овертаймах команды обменялись голами, поэтому победитель был определен по пенальти.
В серии 11-метровых ударов точнее оказались сороки – 7:6.
Кубок Англии 2025/26. 1/32 финала, 10 января
Ньюкасл – Борнмут – 3:3 (пен. 7:6)
Голы: Барнс, 50, Гордон, 90+5 (пен.), Барнс, 118 – Скотт, 62, Брукс, 68, Тавернье, 120+2
Серия пенальти: Гордон (1:0), Тавернье (1:1), Вольтемаде (1:1), Эванилсон (1:1), Бруно (1:1), Кук (1:2), Тонали (2:2), Хименес (2:2), Жоэлинтон (3:2), Сенеси (3:3), Холл (4:3), Хилл (4:4), Милей (5:4), Труффер (5:5), Барнс (6:5), Смит (6:6), Тиау (7:6), Дикаите (7:6)
Видеообзор матча
События матча
