Скандальный футболист Динамо не понимает, почему Костюк не дает ему играть

Владелец ФК «Университета Крайова 1948» Адриан Митителу провел беседу с футболистом «Динамо» Владиславом Бленуце.

«Я недавно звонил Бленуце. Он просто не понимает, почему не играет. За исключением одного-двух матчей, в которых он был в стартовом составе, он играл по пять-шесть минут за матч.

Думаю, что он заслуживает место в составе киевского «Динамо». Бленуце готов к этому», — сказал Митителу.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.