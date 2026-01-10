Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Скандальный футболист Динамо не понимает, почему Костюк не дает ему играть
Украина. Премьер лига
10 января 2026, 07:02
Бленуце рассчитывает получать больше игровой практики, сообищил Митителу

1 Comments
ФК Динамо. Владислав Бленуце

Владелец ФК «Университета Крайова 1948» Адриан Митителу провел беседу с футболистом «Динамо» Владиславом Бленуце.

«Я недавно звонил Бленуце. Он просто не понимает, почему не играет. За исключением одного-двух матчей, в которых он был в стартовом составе, он играл по пять-шесть минут за матч.

Думаю, что он заслуживает место в составе киевского «Динамо». Бленуце готов к этому», — сказал Митителу.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.

Владислав Бленуце Адриан Митителу Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Gazeta Sporturilor
Комментарии 1
Перець
Збір покаже хто  фізично і психологічно готовий грати , а не пішки ходити 
Ответить
+1
