Украина. Премьер лига10 января 2026, 07:02 |
1567
1
Скандальный футболист Динамо не понимает, почему Костюк не дает ему играть
Бленуце рассчитывает получать больше игровой практики, сообищил Митителу
10 января 2026, 07:02 |
1567
Владелец ФК «Университета Крайова 1948» Адриан Митителу провел беседу с футболистом «Динамо» Владиславом Бленуце.
«Я недавно звонил Бленуце. Он просто не понимает, почему не играет. За исключением одного-двух матчей, в которых он был в стартовом составе, он играл по пять-шесть минут за матч.
Думаю, что он заслуживает место в составе киевского «Динамо». Бленуце готов к этому», — сказал Митителу.
Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 января 2026, 19:05 16
60-летний специалист подписал контракт с черно-синими
Футбол | 10 января 2026, 07:33 11
Николай – на радарах «Жироны»
Теннис | 09.01.2026, 12:27
Футбол | 09.01.2026, 10:46
Футбол | 10.01.2026, 05:32
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Збір покаже хто фізично і психологічно готовий грати , а не пішки ходити
Популярные новости
09.01.2026, 10:01 16
08.01.2026, 09:02 5
09.01.2026, 06:02 9
09.01.2026, 00:13 1
09.01.2026, 07:42 4
09.01.2026, 04:32
08.01.2026, 08:41 6
09.01.2026, 08:33 6