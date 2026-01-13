В понедельник, 12 января 2026 года, мадридский «Реал» официально объявил об увольнении главного тренера первой команды клуба Хаби Алонсо.

За день до этого королевский клуб проиграл финал Суперкубка Испании каталонской «Барселоне» (2:3).

После поражения уже бывший главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо приказал своим футболистам устроить для соперника чемпионский коридор, но его звездный подопечный Килиан Мбаппе не выполнил указание и подговорил своих партнеров по команде игнорировать инструкцию коуча.

ВИДЕО. За день до увольнения. Мбаппе не выполнил приказ Алонсо